Melikgazi'den büyük başarı: Türkiye'de 480 belediye arasında 20'nci oldu ,

Sonar Araştırma Şirketi'nce İstanbul hariç Büyükşehir'deki 480 ilçenin belediye başkanlarının başarı performansının değerlendirildiği ankette Kayseri'de ilçeler bazında Melikgazi Belediyesi birinci olurken, Türkiye çapında yer alan ilçeler bazında 20. sırada yer aldı.

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  • 03.01.2023 13:56
  • Güncelleme: 03.01.2023 15:54
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Melikgazi'den büyük başarı: Türkiye'de 480 belediye arasında 20'nci oldu ,
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sonar Araştırma Şirketi’nce İstanbul hariç Büyükşehir’deki 480 ilçenin belediye başkanlarının başarı performansının değerlendirildiği ankette Kayseri’de ilçeler bazında Melikgazi Belediyesi birinci olurken, Türkiye çapında yer alan ilçeler bazında 20. sırada yer aldı.

2022 yılında gerçekleştirdiği çeşitli kamuoyu araştırmalarında tespit edilen belediye başkanlarının başarı oranları baz alınarak yılın en başarılı belediye başkanları tespit edildi. Yapılan araştırmada belediye başkanlarının performansları, hizmetleri ve icraatları temel alınmış olup yapılan değerlendirmelerde ilk 20 sırada yer alan ilçe belediyelerinin 10‘u AK Parti, 9‘u CHP ve 1’i MHP’li belediyeler olarak tespit edildi. Yerel yönetimlerde başarı araştırmasında Ankara Çankaya Belediyesi yüzde 73.4. ile 1. olurken Kayseri Melikgazi Belediyesi yüzde 45.2 ile 20. sırada yer aldı.

Melikgazi Belediyesi’nin ilçeler bölümünde, Kayseri’de birinci ilçe, Türkiye’de ise 20’nci sıra da yer aldığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İstanbul Büyükşehir ve ilçeleri hariç değerlendirmeye alınan 480 ilçe belediye arasında yapılan başarı değerlendirmesinde Melikgazi Belediyesi olarak 2022 yılının En Başarılı 20. Belediyesi seçildik. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Hizmet sevdalısı güler yüzlü Melikgazi Belediyemizin ekibine, hizmet etmekle onur duyduğum tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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