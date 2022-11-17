Melikgazi'den Çölyak Hastalarına Destek Devam Ediyor

Melikgazi Belediyesi olarak çölyak hastalarına destek vermeye devam ettiklerini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 300'e yakın aileye glütensiz gıda paketi dağıttıklarını söyledi.

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  • 17.11.2022 15:41
  • Güncelleme: 17.11.2022 16:20
Melikgazi'den Çölyak Hastalarına Destek Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi olarak çölyak hastalarına destek vermeye devam ettiklerini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 300’e yakın aileye glütensiz gıda paketi dağıttıklarını söyledi.

Fiyatları yüksek olan bu gıdaları almakta zorluk çeken vatandaşlara belediye olarak destek verdiklerini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu; "İhtiyaç sahiplerini birçok konuda yardımlar yapıyoruz. Bunlar içinde özellikle glüten gıdasına alerjisi olan çölyak hastalarımıza glütensiz gıda paketi de dağıtıyor, hastalarımıza destek olmaya çalışıyoruz. 300’e yakın ailemiz belli aralıklarla bu paketleri belediyemizden alıyor. Çölyak ile yaşamak hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimidir. Çağımızın yeni hastalıklarından biri. Çölyak sadece doğuştan gelen bir hastalık değildir. Endüstriyel ve genetiği değiştirilmiş ürünlerden sonra belli bir yaştan sonra da çölyak hastalığına yakalanabiliyorlar. Sağlıklı organik ürünler tüketmek lazım. Özellikle çocuklarımızı endüstriyel ve paketli hazır gıdalardan uzak tutmamız lazım. Beslenmemize dikkat edersek birçok rahatsızlıktan kurtuluruz. Allah tüm çölyak hastalarına şifa ve sağlık versin" dedi.

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İHA

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