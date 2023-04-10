Melikgazi'den 'deprem ve afetler' konulu seminer

Melikgazi Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi işbirliği ile Kayseri'de deprem ve afetler odaklı seminerler düzenlenecek.

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  • 10.04.2023 14:17
  • Güncelleme: 10.04.2023 15:06
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Melikgazi'den 'deprem ve afetler' konulu seminer
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi işbirliği ile Kayseri’de deprem ve afetler odaklı seminerler düzenlenecek.

Konuyla alakalı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yaşanan deprem felaketinden sonra tüm belediyeler de olduğu gibi Melikgazi Belediyesi olarak da biz de ilçemizde yapacağımız çalışmaları masaya yatırıyoruz. Çeşitli toplantılar çalışmalarla gereken işlemleri yapacağız inşallah. Bu kapsamda ilave yapacağım çalışmalardan bir tanesi de vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi. Bu kapsamda da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesiyle ortak işbirliği protokolü yapacağız. Bu Çarşamba günü Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda saat 14.30’da Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ile düzenlediğimiz ‘Deprem: Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz’ konulu seminer düzenliyoruz. Haluk Özener Bey’in bilgiler aktaracağı, soru cevapla geçecek güzel bir program olacak. Depremle ilgili gerekli bilgileri alacağız. Tüm hemşehrilerimizi saat 12 Nisan Çarşamba günü 14.30’daki bu programa bekliyorum. 19 Nisan Çarşamba Doğan Kalafat ile ‘Türkiye’de Deprem Afeti ve Eğitimi’, 03 Mayıs Çarşamba Adil Tek ile ‘İklim Değişimi ve Krizi’, 10 Mayıs Çarşamba ise Ayşe Edinçliler ile ‘Zeminden Kaynaklanan Deprem Afetleri’ seminerleri de verilecek. Katılmak, depremler hakkında bilgilenmek isteyen tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.

İHA

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