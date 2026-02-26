Melikgazi'den Engellilere Özel Ulaşım Desteği

Melikgazi Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında, ilçedeki engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran hizmeti 'Engelsiz Melikgazi' minibüsü Ramazan ayında da hizmetlerine kesintisiz devam ediyor.

Melikgazi'den Engellilere Özel Ulaşım Desteği

Engelli vatandaşların hastaneye giderken sıkıntı yaşamamaları adına her detayın özenle düşünülerek tasarlandığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mizde biz büyük bir aileyiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda farklı ve nitelikli hizmetleri hayata geçiriyoruz. Bedensel engelli kardeşlerimizin kamu hastanelerine giderken ulaşımda zorluk yaşamamaları adına profesyonel bir destek sağlıyoruz. Engelsiz Melikgazi minibüsümüze ihtiyaç duyulması halinde hastalarımız ya da hasta yakınlarımız 05302539191 numaralı Whatsapp ihbar hattımızı veya 2521333 numaralı iletişim merkezimizi arayarak 2 gün önceden randevu oluşturabilirler. Yanlarında bulunan refakatçileri ile birlikte kamu hastanesine götürdüğümüz engelli vatandaşımızı hastane işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar evine bırakıyoruz. Aracımızda her detay özenle düşünülmüş durumda. Minibüsün içinde tekerlekli ve akülü araçların rahat binebilmesi için özel bir rampa bulunuyor. Bu mübarek Ramazan ayında da her zaman olduğu gibi Engelsiz Melikgazi aracımız hizmete devam ediyor. Cenab-ı Allah herkese sağlık nasip eylesin. Melikgazi Belediyesi olarak biliyoruz ki asıl engel sevgisizliktir. Bizler engelleri hep birlikte aşıyoruz.” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hacılar'da ekipler karla mücadele için sahada
Hacılar’da ekipler karla mücadele için sahada
Başkan Büyükkılıç'tan İki ilçeye Teşkilat Ziyareti
Başkan Büyükkılıç'tan İki ilçeye Teşkilat Ziyareti
Melikgazi'den Engellilere Özel Ulaşım Desteği
Melikgazi'den Engellilere Özel Ulaşım Desteği
Büyükşehir'den Dilsiz Dostlara Sıcak Dokunuş
Büyükşehir'den Dilsiz Dostlara Sıcak Dokunuş
Genç Judocu Samet Balcı'nın Hedefi Şampiyonluk
Genç Judocu Samet Balcı'nın Hedefi Şampiyonluk
Kocasinan'da Her Gün Bir Evde Gönül Sofrası
Kocasinan'da Her Gün Bir Evde Gönül Sofrası
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!