Melikgazi'den Engellilere Özel Ulaşım Desteği

Engelli vatandaşların hastaneye giderken sıkıntı yaşamamaları adına her detayın özenle düşünülerek tasarlandığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mizde biz büyük bir aileyiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda farklı ve nitelikli hizmetleri hayata geçiriyoruz. Bedensel engelli kardeşlerimizin kamu hastanelerine giderken ulaşımda zorluk yaşamamaları adına profesyonel bir destek sağlıyoruz. Engelsiz Melikgazi minibüsümüze ihtiyaç duyulması halinde hastalarımız ya da hasta yakınlarımız 05302539191 numaralı Whatsapp ihbar hattımızı veya 2521333 numaralı iletişim merkezimizi arayarak 2 gün önceden randevu oluşturabilirler. Yanlarında bulunan refakatçileri ile birlikte kamu hastanesine götürdüğümüz engelli vatandaşımızı hastane işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar evine bırakıyoruz. Aracımızda her detay özenle düşünülmüş durumda. Minibüsün içinde tekerlekli ve akülü araçların rahat binebilmesi için özel bir rampa bulunuyor. Bu mübarek Ramazan ayında da her zaman olduğu gibi Engelsiz Melikgazi aracımız hizmete devam ediyor. Cenab-ı Allah herkese sağlık nasip eylesin. Melikgazi Belediyesi olarak biliyoruz ki asıl engel sevgisizliktir. Bizler engelleri hep birlikte aşıyoruz.” dedi.