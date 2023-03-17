Melikgazi'den Esentepe ve Şirintepe Mahallesine 'Akıl Küpü Kütüphanesi' müjdesi

Gençlerin ders çalışıp kitap okumalarına imkn sağlayan Akıl Küpü Kütüphaneleri'ne bir yenisini daha ekleyen Melikgazi Belediyesi, Esentepe ve Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde yeni bir kütüphane daha yapacak.

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  • 17.03.2023 14:31
  • Güncelleme: 18.03.2023 12:45
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Melikgazi'den Esentepe ve Şirintepe Mahallesine 'Akıl Küpü Kütüphanesi' müjdesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Gençlerin ders çalışıp kitap okumalarına imkân sağlayan Akıl Küpü Kütüphaneleri’ne bir yenisini daha ekleyen Melikgazi Belediyesi, Esentepe ve Mimsin Şirintepe Mahallesi’nde yeni bir kütüphane daha yapacak.

Çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalar ile referans olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Esentepe ve Mimsin Şirintepe Mahallemizde gençlerimiz için güzel bir projemiz var. Gençlerimizin keyifli vakit geçirecekleri ortamları hazırlayıp onların hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Melikgazi’de birçok projeyi hayata geçiriyoruz. İhtiyaç olan yerlerde hızla çalışmalarımızı yapıp tamamlıyoruz. Gençlerin bir arada ders çalışmalarına imkân verecek olan Akıl Küpü Kütüphanemizde tek kişilik salonlar, çoklu çalışma ortamları, okuma salonları, bilgisayar odaları, çay ve kahve mola köşeleri yer alacak. Buralarda gençler rahat ve konforlu bir ortamda ders çalışmalarını sağlayacak. Birçok işlevi olan, gençlerimizi mıknatıs gibi çekecek çok güzel imkânların sunulduğu bu tesislerimizle gençlerimizi mutlu edeceğiz. Özellikle butik projelerle mahallerin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Amacımız merkezde yoğunluk oluşmasını önleyip herkesin kendi mahallesinde hizmet almasını sağlamak. Akıl Küpü projemizi eminim gençlerimiz ve aileleri çok sevdiler. Şimdiden yapacağımız kütüphanelerimizin hayırlı olmasını dilerim. Rabbim hayırlı güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.

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İHA

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