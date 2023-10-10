Melikgazi'den Euro Cup Women'in İlk Maçına Davet

Euro Cup Women F Grubu ilk maçına çıkacak olan Melikgazi Kayseri Basketbol takımı, 11 Ekim Çarşamba günü saat 18:30'da Kadir Has Kongre Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda Olimpiacos ile mücadele edecek.

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  • 10.10.2023 13:44
  • Güncelleme: 10.10.2023 13:44
Melikgazi'den Euro Cup Women'in İlk Maçına Davet
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Euro Cup Women F Grubu ilk maçına çıkacak olan Melikgazi Kayseri Basketbol takımı, 11 Ekim Çarşamba günü saat 18:30’da Kadir Has Kongre Merkezi Kapalı Spor Salonu’nda Olimpiacos ile mücadele edecek.

Melikgazi Kayseri Basketbol’un taraftarı önünde güçlü rakibini yenerek Euro Cup Women’e galibiyetle başlamayı hedeflediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteklerimiz devam ediyor. Sporda uyum var, birlik, beraberlik var ve güzellikler var. Takımımızın hem Kadınlar Süper Ligi’nde hem de Euro Cup’ta ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancım tamdır. Takımımız sezona daha başarılı, hırslı ve güçlü başladı. Başarılı bir sezon geçirmek için gayretle çalışıyorlar. Yarın adrenalin ve heyecan dolu bir maç izleyeceğiz. Taraftarımız, takımımızın her zaman yanında olan ve onları destekleyen büyük bir aile. Oyuncularımız ve teknik ekibimiz sahada en iyi performanslarını sergilemek için hazırlar. Biz de maçın son dakikasına kadar takımımızı desteklemek için orada olacağız. Ayrıca maça gitmek isteyenler için Ordu Evi’nin önünden saat 17.10, 17.30, 17.50 ve 18.10’da ücretsiz otobüsler hareket edecek. Tüm taraftarımızı destekleri için yarın saat 18.30’da bu büyük maça davet ediyorum" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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