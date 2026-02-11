Melikgazi’den Gazze’ye 24 TIR yardım gönderildi

Melikgazi Belediyesi, Gazze’ye yardım tırlarını dualarla bölgeye uğurladı. İçerisinde yatak, yorgan, yastık ve battaniyelerin yer aldığı yardım tırını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere belediye önünden uğurlayan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Gazze’yi unutmuyoruz. Gazze'yi unutmak mümkün değil. 50 binin üzerinde şehidimizi, çocuğumuzu, kadın erkek, genç yaşlı birçok insanı hiçbir zaman unutmayacağız. Allah bir daha böyle keder vermesin. Cenab-ı Allah oradaki mazlumların, masumların bir an önce özürlülüğüne kavuşmasını nasip etsin. İsrail, Netanyahu hala katliamlara maalesef devam ediyor. Dualarımızın yanında ilave desteklerimizin olması lazım. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak, Meclis üyelerimizle, mesai arkadaşlarımızla birlikte Gazze'ye daha önce yaptığımız gibi destek olmaya devam ediyoruz. Melikgazi Belediyesi 6 Şubat depremlerinde gece gündüz çalışarak bütün deprem bölgelerine yardımı yağdırmıştı, çalışmıştı. Şimdi de aynı şekilde Gazze'ye yardım tırları gönderiyoruz. Toplamda 24 tırlık malzeme göndermiş oluyoruz. Kardeşlerimizin yarasına az da olsa derman olmak için uğraşıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma, İHH’ya, Meclis üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi Filistin'in, Kudüs'ün yanında olmaya devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.” dedi.