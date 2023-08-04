Melikgazi'den gece boyu temizlik mesaisi

Vatandaşların daha sağlıklı bir şekilde yaşamaları için 24 saat esasına göre aralıksız çalışan Melikgazi Belediyesi Cumhuriyet Meydanı ve çarşı bölgesinde insan ve araç yoğunluğun olmadığı gece saatlerinde genel temizlik çalışması yaptı.

Günlük hizmetlerden biri olan mahalle temizlik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizin her bir köşesinde 7 gün 24 saat mesai mefhumu olmadan farklı hizmetlerle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Gündüz temizlik çalışması yapılması zor olan bölgeleri Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerimiz gece mesaisinde tertemiz yaptılar. İnsan ve araç yoğunluğunun en aza indiği saatleri tercih eden ekipler, önce sokak ve caddeleri süpürdü, ardından ise tazyikli sularla yıkama çalışması gerçekleştirdi. En işlek caddeleri ve kirlenen zeminleri, yol, cadde ve sokakları tazyikli ilaçlı su ile yıkayarak tertemiz yaptılar. Ekiplerimiz gece gündüz özveriyle çalışırken, vatandaşlarımızdan da bize destek vermelerini bu konu üzerinde hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Mesai arkadaşlarıma özverili çalışmaları ve emekleri için teşekkür ederim” dedi.