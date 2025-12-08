  • Haberler
  • Gündem
  • Melikgazi'den İşitme Engellilere Özel Film Gösterimi

Melikgazi'den İşitme Engellilere Özel Film Gösterimi

Sanatsal ve sosyal birçok projenin içinde yer alan Melikgazi Belediyesi, işitme engelliler için yönetmenliğini Özgür Akbulut'un yaptığı 'İşte Babam' adlı sinema filmini işitme engelli vatandaşların beğenisine sundu.

Melikgazi'den İşitme Engellilere Özel Film Gösterimi

Tamamı işitme engelli oyunculardan oluşan özel yapım olan filmi Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda izleyiciler ile buluşturduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak kültür-sanat da olmak üzere birçok alanda hizmet ediyoruz. Melikgazi Belediyemizin ev sahipliğinde oyunculuğunu işitme engellilerin yaptığı ve yine işitme engelli vatandaşlarımızın izlediği 'İşte Babam' adlı sinema filmini iki seans olarak sahneledik.  Film sessiz bir film. Filmde işitme engelli bir bireyin hayata tutunma mücadelesi ve aile bağları duygusal bir şekilde işlenmiş. Engelleri sanatla aşmak mümkün. İzleyicilerden de tam not alan bu film, bunun en güçlü örneklerinden sayılır. Hem teknik hem sanatsal açıdan örnek gösterilecek bir çalışmaydı. Engelli bireylerimizin hayata etkin bir şekilde katılarak birçok alanın, birçok mesleğin, özellikle sanatın içinde yer almaları bizleri çok mutlu ediyor. Bu özel etkinlik, engelli bireylerin sanatsal yeteneklerini gözler önüne sererek toplumsal farkındalığı artırmayı ve kapsayıcılığı teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu çalışma hem farkındalık oluşturdu hem de işitme engelli bireylerimizin sanatsal üretim süreçlerinde ne kadar başarılı olabileceğini göstermiş oldu. Burada emeği geçen herkese ve film yönetmeni Özgür Akbulut'a ve oyuncularına teşekkür ederim." dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Ahmet Taş'tan Belediyelerdeki rüşvet ve suiistimallere dair sert açıklama
Başkan Ahmet Taş'tan Belediyelerdeki rüşvet ve suiistimallere dair sert açıklama
Kayseri'de Su Kaçaklarına Karşı Önemli Adımlar: 66,5 Milyon TL Tasarruf
Kayseri'de Su Kaçaklarına Karşı Önemli Adımlar: 66,5 Milyon TL Tasarruf
Melikgazi'den İşitme Engellilere Özel Film Gösterimi
Melikgazi'den İşitme Engellilere Özel Film Gösterimi
MHP Heyetindan Büyükkılıç'a Ziyaret
MHP Heyetindan Büyükkılıç'a Ziyaret
Başkan Şahan, 'Eğitimlerle harekat kabiliyetimizi ve kriz yönetimindeki hızımızı artırmaya odaklandık'
Başkan Şahan, “Eğitimlerle harekat kabiliyetimizi ve kriz yönetimindeki hızımızı artırmaya odaklandık”
CHP'li Özdemir, 'Sosyal donatılar Kocasinan'ın her mahallesinde olmalı'
CHP’li Özdemir, "Sosyal donatılar Kocasinan’ın her mahallesinde olmalı”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!