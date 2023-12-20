Kayseri ulaşımını rahatlatacak yeni bir alternatif yol

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Aşık Veysel Bulvarını, Talas Bulvarına bağlayan yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki alternatif bağlantı yolundaki çalışmaları yerinde inceledi.

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  • 20.12.2023 14:46
  • Güncelleme: 20.12.2023 15:53
Kayseri ulaşımını rahatlatacak yeni bir alternatif yol
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Aşık Veysel Bulvarını, Talas Bulvarına bağlayan yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki alternatif bağlantı yolundaki çalışmaları yerinde inceledi.

“Yeni Yol Talas Bulvarı, Eşref Bitlis Caddesi ve Aşiyan Bulvarı’nı birbirine bağlayacak”

Tüm çalışmaları ve kavşakları tamamladıktan sonra yeni bağlantı yolunu ulaşıma açacaklarını söyleyen Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kayseri’nin ulaşımına ve trafiğine büyük katkı sunacak, 2,5 senedir uğraştığımız ve Talas Bulvarı, Eşref Bitlis Caddesi ve Aşiyan Bulvarı’nı birbirine bağlayacak yolumuzda çalışma tamamlanmak üzere. Yolun yaklaşık 50 milyon TL civarında maliyeti bulunuyor. Yolun sağ tarafı Erciyes Üniversitesi, sol tarafı da Köşk Kışla. Bu yol Talas’tan Teknopark’ın bulunduğu yere çıkacak. Büyük bir çalışmayı tamamlamak üzereyiz. Burada aynı zamanda Erciyes’ten gelen suların tahliye olacağı bir menfez de yaptık. Menfez inşaatı ve büyük beton imalatımız da bitti. KASKİ, KCETAŞ ve Kayseri Gaz gibi altyapı kurumlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum. Buradaki bütün altyapı çalışmalarını tamamladık. Ayrıca üniversitedeki gençlerimizin güvenli bir yolda rahatça bisiklet kullanması için bisiklet yolu da yapıyoruz. Şuanda çalışmalarımız devam ediyor. Tüm çalışmaları ve kavşakları tamamladıktan sonra da yolumuzu ulaşıma açacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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İHA

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