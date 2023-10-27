Melikgazi'den kırsal mahallelerde çiftçilerin sulama sıkıntısına çözüm

Çiftçilerin ürünlerinin verimliliğini artırmaya yönelik tarımsal destekleme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Melikgazi Belediyesi yeni sulama sistemleriyle tarımsal sulamada yüksek su verimliliği hedefliyor.

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  • 27.10.2023 13:32
  • Güncelleme: 27.10.2023 13:38
Melikgazi'den kırsal mahallelerde çiftçilerin sulama sıkıntısına çözüm
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çiftçilerin ürünlerinin verimliliğini artırmaya yönelik tarımsal destekleme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Melikgazi Belediyesi yeni sulama sistemleriyle tarımsal sulamada yüksek su verimliliği hedefliyor.

Bağpınar Mahallesi’nde kapalı sulama hattı çekilerek çiftçilerin sulama sıkıntılarını giderdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarım alanındaki görevlerin planlanması, geliştirilmesi, desteklenmesi, denetlenmesi ve koordinasyonu sağlamak için ilçemizin kırsal mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor. Tarımsal sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli ıslah ile ilgili projeler üzerinden çalışmalar yapılıyor. 2019 yılında Bağpınar Mahallemizde kuyu açılarak Koramaz Vadisi üst bölgesine 1100 metre kapalı sulama hattı çekimi yapılarak ve uygun yerlere de hidrant konularak tarımsal sulama hizmeti sağlandı. Muhtarımız ve vatandaşların talebi üzerine bölgede yapılan bu çalışmanın devamı olarak Koramaz Vadisi’nden eski çevre yoluna kadar olan alanda bir kuyu daha açılarak 700 metre hat çekilerek ve hidrantlar konularak halkın hizmetine sunuldu. Böylece sulamanın bölgenin tamamında yapılması sağlanıyor. Çiftçilerin herhangi bir mağduriyet yaşamasının önüne geçmek için gereken tedbirleri alıyor üreticilerimize destek oluyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, çiftçilerimize bereketli bir hasat dilerim” dedi.

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İHA

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