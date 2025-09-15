Melikgazi'den Minikleri Mutlu Edecek Bir Anaokulu Daha

Eğitime katkı sağlayacak bir yatırımını daha hayata geçirecek olan Melikgazi Belediyesi, İldem'de yeni bir anaokulu yapacak.

Geleceğin teminatı çocuklar ve gençlerin eğitimlerine katkı sunarak donanımlı öğrencilerin yetiştirilmesi adına önemli eğitim yatırımlarını hayata geçirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "'Önce eğitim’, ‘önce gençlik’ diyerek eğitim projelerimize devam ediyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak geleceğimize yatırım yapmaya, eğitim alt yapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. İldem bölgesinde okul öncesi eğitim altyapısının daha da güçlenmesi için bir anaokulu projemizi hazırladık. Melikgazi Belediyesi olarak yaptığımız hizmetlerin başında eğitim geliyor. Bu kapsamda İldem Gesi Fatih Mahallesi’ne yapacağımız Ahmet Ferit Anaokulumuzu 500 metrekare alanda tek katlı olmak üzere 4 derslikli olarak inşa edeceğiz.  Çocuklarımız burada kaliteli ve nitelikli eğitim alacaklar. Eğitim yatırımlarımız ve yapmış olduğumuz etkinliklerimizle gençlerimizin her zaman yanlarında olacağız. Okulumuzun şimdiden Melikgazi'mize ve Kayseri'mize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

