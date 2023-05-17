Melikgazi'den, sıfır atık eğitimi

Melikgazi Belediyesi tarafından, Erasmus+ Ecosere Projesi çerçevesinde Almanya, Romanya, İspanya, Litvanya ve Portekiz ülkesinden olmak üzere Kayseri Lisesi ve Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu öğrencilerine sıfır atık ve iklim değişikliği konularında eğitim verildi.

Melikgazi Geri Dönüşüm Tesisinin eğitim merkezi gibi de kullanıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Okullarımızın çevre ve iklim konusunda farkındalıklı olup, öğrencileri bilinçlendirmesi çok önemli. Erasmus+ Ecosere Projesi çerçevesinde Almanya, Romanya, İspanya, Litvanya ve Portekiz ülkesinden olmak üzere Kayseri Lisesi ve Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu 150 öğrenci ile geri dönüşüm eğitim tesisimizi ziyaret ettiler ve öğrencilerimize projeleri çerçevesinde sıfır atık ve iklim değişikliği konularında eğitim verildi. Çevre kirliliği ve beraberinde iklim krizi ve doğal kaynakların giderek yok olması sorununa dikkat çekmek farkındalık oluşturmak ve önce en yakınımızdan başlayarak bilinçlendirme çalışmaları yapmak oldukça önemli. Öğrenciler ve yetkililer belediyemiz geri dönüşüm tesisini ziyaret ederek sıfır atık hakkında bilgi aldılar. ‘Sıfır Atık’ israfın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve etkin toplama sisteminin kurulmasını kapsayan atık yönetim yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir. Yaşanabilir çevre, marka şehirler ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillerimize temiz ve yaşanabilir bir ülke bırakabilmemiz belediyeler olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” dedi.