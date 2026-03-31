Melikgazi'den Sıfır Atık Gününe özel farkındalık çalışmaları

Uluslararası Sıfır Atık günü kapsamında Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Doğadan Geleceğe Sıfır Atık Çalıştayı" programında Melikgazi Belediyesi tarafından sıfır atık çalışmalarıyla farkındalık oluşturuldu.

Program sonrası Melikgazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri mobil sıfır atık toplama ve eğitim aracında, Melikgazi Belediyesi’nin örnek gösterilen tesisi, sıfır atık çalışmaları, eğitimleri, sıfır atık ve toplama-ayrıştırma ile ilgili vatandaşlara bilgiler verdi.

belediye olarak çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Erciyes Üniversitemiz ile sıfır atık üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda Uluslararası Sıfır Atık günü dolayısıyla bir farkındalık oluşturmak istedik. Çevre konusunda yapılan projelerde çocuklarımıza ayrı bir önem veriyoruz. Geri dönüşüm tesisimiz ile, doğaya duyarlı nesiller yetiştirmek için bir eğitim merkezi gibi okullardan gelen öğrencilere eğitim veriyoruz. Geri dönüşüm dünyamızın güzel geleceği için olmazsa olmaz. Melikgazi Belediyesi olarak her alanda atıklarla ve çevreyle ilgili projeler hayata geçiriyoruz. Yine bu kapsamda alışveriş merkezi önünde konuşlanan Melikgazi Belediyesi mobil sıfır atık toplama ve eğitim aracımız ile yetkililerimiz AVM çalışanlarına ve vatandaşlara eğitimler verdi. Melikgazi Belediyesi olarak sıfır atığı, sadece çöplerin ayrıştırılması ve geri dönüşüm kutularından ibaret görmüyoruz. Sıfır atık, sadece bir sorumluluk değil, güçlü bir stratejik tercihtir. Sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir dönüşüm sürecidir. Bu hareketle hem kaynaklarımızı koruyor hem de çevre bilinci yüksek bir nesil yetiştiriyoruz. İlçemizden her gün yaklaşık 30 ton evsel atığı dönüştürüyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak Genel Sıfır Atık belgesi ve Belediye hizmet binamız için sıfır atık belgemizi yeniledik, ayrıca belediyemizin tüm sosyal tesisleri için de Sıfır Atık Belgesi aldık. Melikgazi Belediyesi olarak gelecek nesillere daha temiz bir Kayseri bırakmak için geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda örnek ve önemli çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.