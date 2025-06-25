Melikgazi'den Yeni Bir Aile Sağlık Merkezi Temeli Atıldı: Asım-Türkan Balcı ASM

Vatandaşların kendi mahallelerinde, ulaşım sıkıntısı yaşamadan, kolaylıkla sağlık hizmeti almaları için ilçenin pek çok yerinde hayata geçirdikleri aile sağlık merkezleri ile rekor kıran Melikgazi Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin de yüzünü güldürmeyi başardı.

Temel atma töreninde konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları ifade etti:

“ Bugün güzel bir programın başlangıcını yapmış oluyoruz. Erciyes manzarasının en güzel olduğu yerlerden birindeyiz. Hayırsever Balcı ailesi ile birlikte aile sağlık merkezini ve yanına 2 eczaneyi buraya yapmış olacağız. Okul, cami, aile sağlık merkezi gibi projelerimizde birçok hayırseverlerimizle çalışıyoruz. Kayseri zannediyorum Türkiye'de en çok hayırseverlerle proje gerçekleştiren şehirdir. Birlikteliğin, beraber hareket etmenin bereketini yaşıyoruz. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. 2025 yılını Sayın Cumhurbaşkanımız aile yılı ilan etti. Bu kapsamda birçok çalışma yapılıyor. Aile sağlık merkezlerinin de aile yılında temelinin atılması son derece önemli. Vatandaşlarımız mahallelerinin içerisinde, ulaşım sıkıntısı yaşamadan, bulundukları yerde sağlık hizmeti alıyorlar. Yurtdışında uzun süre kalmış birisi olarak, Türkiye'deki sağlık hizmetinin ne kadar ucuz, kaliteli, hızlı olduğunu bilen birisiyim. Bunu Covid-19 salgın döneminde, afetlerde gördük. Sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.” dedi.