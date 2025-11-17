Melikgazi'den Yıldırım Beyazıt'a İki Yeni Park

Park yapımının yanı sıra geniş yeşil alanların oluşturulması ve ağaç dikim çalışmaları ile ilçeye nefes aldıran Melikgazi Belediyesi, bu projelerle vatandaşların kaliteli zaman geçirebileceği alanlar sunmayı hedefliyor. Yeni parklar, oyun grupları, futbol, tenis ve basketbol sahaları ile donatılarak spor yapma imkanı sağlayacak.

Ayrıca, doğal malzemeler kullanılarak inşa edilen yürüyüş yolları, spor yapmak isteyen vatandaşlar için de keyifli bir alternatif sunacak. Melikgazi Belediyesi, bu yeni parklarla birlikte ilçedeki yeşil alan sayısını artırmayı ve vatandaşların doğayla iç içe bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

İlk etapta tamamlanacak olan projelerin, iki hafta içinde bitirilmesi planlanıyor. Melikgazi Belediyesi, bu tür çalışmalara önümüzdeki dönemde de devam edecek.