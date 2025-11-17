Melikgazi'den Yıldırım Beyazıt'a İki Yeni Park
Melikgazi Belediyesi, park ve yeşil alanlar konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son altı yıl içinde ilçeye kazandırılan 300'e yakın park ve yeşil alan ile bu sayı günden güne artmaya devam ediyor. En son olarak, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Felek Sokak ve Olgunlar Caddesi'nde yeni park projeleri hayata geçirildi.
Park yapımının yanı sıra geniş yeşil alanların oluşturulması ve ağaç dikim çalışmaları ile ilçeye nefes aldıran Melikgazi Belediyesi, bu projelerle vatandaşların kaliteli zaman geçirebileceği alanlar sunmayı hedefliyor. Yeni parklar, oyun grupları, futbol, tenis ve basketbol sahaları ile donatılarak spor yapma imkanı sağlayacak.
Ayrıca, doğal malzemeler kullanılarak inşa edilen yürüyüş yolları, spor yapmak isteyen vatandaşlar için de keyifli bir alternatif sunacak. Melikgazi Belediyesi, bu yeni parklarla birlikte ilçedeki yeşil alan sayısını artırmayı ve vatandaşların doğayla iç içe bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.
İlk etapta tamamlanacak olan projelerin, iki hafta içinde bitirilmesi planlanıyor. Melikgazi Belediyesi, bu tür çalışmalara önümüzdeki dönemde de devam edecek.