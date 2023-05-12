Melikgazi Depremzedelerin Yanında Olmaya Devam Ediyor

Melikgazi Belediyesi, Türkiye’nin yaşadığı deprem felaketinin ardından deprem bölgelerine yardımlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede Kahramanmaraş’ta 2 etapta tamamlanacak olan yeni bir konteyner kent kurma çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

Belediye ekiplerinin Maraş’ta gece gündüz çalışarak yeni bir yaşam alanını daha hayata geçirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Depremin ardından binlerce insan evsiz kalırken, Maraş’ta ortaya çıkan yetersiz barınma sorununa destek olmak için belediye olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Oldukça büyük alanı kapsayan konteyner kentimizde depremzedelerimiz için her şeyi düşündük. 1. Etap 63 konteynerden, 2. Etap 83 konteynerden oluşuyor. Konteyner kent alanlarında alt ve üstyapı çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz gece gündüz çalışarak depremzede kardeşlerimizin barınacağı geçici konutlarını inşa ediyor. Bu çerçevede daha nitelikli yaşam alanları için elektrik bağlantıları, su ve kanal bağlantıları, asfalt, parke ve bordür gibi çalışmaları yapılıyor. Yeşil alan ve çimlendirme çalışması başladı. Çalışmalarımız bitince depremzede vatandaşlarımız kalıcı konutları hazır olana kadar burada hayatlarına devam edecek. Konteyner kentte oturacak vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz. Mobil duş ve WC’ler ile farklı noktalara, ihtiyaç duyulan alanlara da hizmet veriyoruz. Buradaki vatandaşların hayatını sürdürebilmesi için yardımın da kesilmemesi lazım. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacağız” dedi.