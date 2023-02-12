Melikgazi ekibi enkaz altından 20 vatandaşı kurtardı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri ile beraber Kahramanmaraş'a giderek, deprem bölgesine yapılacak destekler ve teknik çalışmalarla ilgili Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

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  • 12.02.2023 15:08
  • Güncelleme: 12.02.2023 17:13
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Melikgazi ekibi enkaz altından 20 vatandaşı kurtardı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri ile beraber Kahramanmaraş’a giderek, deprem bölgesine yapılacak destekler ve teknik çalışmalarla ilgili Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Kayseri ekibiyle Maraş deprem bölgesinde inceleme ve değerlendirme yaptıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Depremin ilk anlarından itibaren tüm gücümüzle deprem bölgesinde, dayanışma içerisindeyiz. Yine Kahramanmaraş’taydık. Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve Kayseri’den gelen mesai arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Kayseri olarak Kahramanmaraş ilimize yapacağımız destek ve teknik çalışmalar ile ilgili istişareler yaptık. Belediyemiz depremin ilk anından itibaren bütün iş makinaları ve ekibimiz ile Kahramanmaraş’ta göçük altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için canla başla çalıştılar. Valimiz Gökmen Çiçek ile sürekli istişare halindeyiz. Bugünde bir toplantı yaparak, yardımlar ve teknik çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı düzenledik. Depremin ilk gününden beri gece gündüz depremzede kardeşlerimize destek olan Sayın Valimize teşekkür ederim. Deprem bölgelerinde devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Çalışmalar hızla devam ediyor. Tüm kurumlar olarak Kayseri olarak bizde var gücümüzle destek veriyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımız sürüyor. Maraş merkezde Azerbaycan Caddesi üzeri Arıkan Otel, Sena Apartmanı ve çevresinde Melikgazi Belediyesi ekiplerimiz göçük altından 20 vatandaşımızın canını kurtardılar. Tüm imkanlarımızla deprem bölgesinde her türlü desteği canla başla veriyoruz. Azim ve gayretle çalışan Melikgazi Belediyesi mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Soğuğa ve daha birçok zorluğa rağmen gayret gösteren tüm ekiplerimize, vatandaşlarımıza ve kurumlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

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İHA

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