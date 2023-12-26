Melikgazi, 'Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasını' alan ilk belediye oldu

Melikgazi Belediyesi, bağımsız belgelendirme kuruluşu Vericert tarafından yapılan denetimden başarı ile geçerek TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası’nı alan ilk belediye oldu.

Enerji verimliliği noktasında sürdürdüğü örnek çalışmalara imza atan Melikgazi Belediyesi’nin bir başarısını daha belgelendirdiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Enerji verimliliği alanında sürdürdüğümüz güzel çalışmaların belgelendirilmesinin ve Kayseri’de ilk olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyada son dönemde enerji verimliliği öne çıkan konuların başında yer alıyor. Belediye olarak hizmet kalitemizi yükseltmek hem de yaptığımız işlerde en üst seviyede verimli ürünler elde etmek için çalışıyoruz. Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü, Enerji Yönetim Birimi tarafından yapılan yoğun çalışma sonucunda alınan TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasının alınması büyük başarı. Enerji tüketimlerinin düzenli bir şekilde izlenmesi, takibi, analizinin yapılması ile birlikte verimlilik artırıcı çalışmaların oluşmasına öncülük edecektir. Belediyemizin enerji politikasının belirlenmesi ile birlikte enerji (elektrik, doğalgaz, akaryakıt) tüketimini yönetmek belediyemizin enerji maliyetlerini azaltacak ve sera gazı emisyonu azaltımında büyük rol oynayacaktır. Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yaptığımız çalışmalar ile birlikte belediye enerji ihtiyaçlarımızı temiz enerji kaynaklarından temin etmeyi hedefliyoruz. Sertifika ve yönetim sisteminde faaliyet gösteren çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.