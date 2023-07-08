Melikgazi her mahallede 7 gün ilaçlama yapıyor

Melikgazi Belediyesi, havaların ısınmasıyla artış gösteren sivrisineklere karşı halk sağlığının korunması için 7 gün rutin olarak sabah ve akşam ilaçlama yapıyor.

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  • 08.07.2023 12:05
  • Güncelleme: 08.07.2023 12:35
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Melikgazi her mahallede 7 gün ilaçlama yapıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, havaların ısınmasıyla artış gösteren sivrisineklere karşı halk sağlığının korunması için 7 gün rutin olarak sabah ve akşam ilaçlama yapıyor.

Rutin olarak her gün sabah ve akşam ilaçlama yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Haşere ve sivrisineklere karşı mücadeleye devam ediyoruz Yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte sinek ilaçlamalarımızı artırıyoruz. Ekiplerimiz eksiksiz şekilde sürekli sahada. Halk sağlığını ve huzurunu tehdit eden haşerelere karşı 12 ay boyunca düzenli olarak ilaçlama çalışması yapıyoruz. Bulaşıcı hastalıkların yayılmasında çok etkili olan sivrisineklerle mücadeleyi önemsiyoruz. Larva ilaçlama çalışmalarımıza sivrisinek üreme riski olan tüm noktalarda devam ediyoruz. Temiz, sağlıklı ve huzurlu bir Melikgazi için çalışıyoruz. Cadde, sokak, park ve yeşil alan gibi haşerelerin çoğalma ihtimali olan birçok alanı ilaçlıyoruz. Melikgazili hemşehrilerimizin rahat bir yaz geçirmeleri için çalışmalarımızı titizlikle yürüteceğiz. Program dahilinde, bütün mahallelere, eşit şekilde, eşit miktarda, aynı sayıda makineyle ilaçlama yapıyoruz. Ekiplerimiz saat 07:00-10:00 ve 19:00-23:00 arası her gün ilaçlama yapıyor" dedi.

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İHA

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