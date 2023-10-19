Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya: 'Kadınlar ülkemiz için çok önemli'

Kayseri’de Melikgazi ve Talas ilçelerinde görev yapan okul müdürlerine ‘Hukuki Çerçevede Kadına Yönelik Şiddet’ adlı konferans verildi.

Melikgazi Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen programa; Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Murat Doğan ve Melikgazi ile Talas ilçelerinde görev yapan okul müdürleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda açılışı konuşmasını yapan Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya; "Bu toplantının hedefi, kadınların bizim emanetimiz olduğunu, onların gönüllerine dokunmak yüceltmek ve onları güzel bir anne olarak sistem içerisinde bırakmak için bizler de elimizden ne geliyorsa yapmamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Kadınların bizler için, ülkemiz için ve yetiştireceğimiz çocukları için çok önemli olduğunu belirtiyorum. Biz daha önceden ilçemizde ve farklı yerlerde de bu tarz toplantılara katıldık. En önemlisi olayın yürekte bitmesi olduğunu düşünüyorum. İçişleri Bakanlığımız, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımız bu projeyi ortak olarak gündeme aldıklarına göre demek ki her boyuttan bunun değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dini boyutu ile müftülüğümüz, bu konuları daha büyük topluma iletmek için Milli Eğitim Bakanlığımız, koruma, gözetme anlamında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın böyle bir çalışmaları var” diye konuştu.

Programın devamında; Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Murat Doğan, okul müdürlerine kadına şiddetin hukuki boyutu hakkında konferans verdi.