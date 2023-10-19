Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya: 'Kadınlar ülkemiz için çok önemli'

Kayseri'de Melikgazi ve Talas ilçelerinde görev yapan okul müdürlerine 'Hukuki Çerçevede Kadına Yönelik Şiddet' adlı konferans verildi.

PAYLAŞ
  • 19.10.2023 15:57
  • Güncelleme: 19.10.2023 16:44
Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya: 'Kadınlar ülkemiz için çok önemli'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Melikgazi ve Talas ilçelerinde görev yapan okul müdürlerine ‘Hukuki Çerçevede Kadına Yönelik Şiddet’ adlı konferans verildi.

Melikgazi Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen programa; Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Murat Doğan ve Melikgazi ile Talas ilçelerinde görev yapan okul müdürleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda açılışı konuşmasını yapan Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya; "Bu toplantının hedefi, kadınların bizim emanetimiz olduğunu, onların gönüllerine dokunmak yüceltmek ve onları güzel bir anne olarak sistem içerisinde bırakmak için bizler de elimizden ne geliyorsa yapmamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Kadınların bizler için, ülkemiz için ve yetiştireceğimiz çocukları için çok önemli olduğunu belirtiyorum. Biz daha önceden ilçemizde ve farklı yerlerde de bu tarz toplantılara katıldık. En önemlisi olayın yürekte bitmesi olduğunu düşünüyorum. İçişleri Bakanlığımız, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımız bu projeyi ortak olarak gündeme aldıklarına göre demek ki her boyuttan bunun değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dini boyutu ile müftülüğümüz, bu konuları daha büyük topluma iletmek için Milli Eğitim Bakanlığımız, koruma, gözetme anlamında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın böyle bir çalışmaları var” diye konuştu.

Programın devamında; Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Murat Doğan, okul müdürlerine kadına şiddetin hukuki boyutu hakkında konferans verdi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vekil Ersoy'dan Bakan Özhaseki'ye makamda ziyaret

Vekil Ersoy’dan Bakan Özhaseki’ye makamda ziyaret

Cumhuriyet Meydanında Filistin'e destek için yarın miting yapılacak

Cumhuriyet Meydanında Filistin’e destek için yarın miting yapılacak

Filistin Yürüyüş Kafilesi, yeni katılımcılarla yoluna devam ediyor

Filistin Yürüyüş Kafilesi, yeni katılımcılarla yoluna devam ediyor

Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya: 'Kadınlar ülkemiz için çok önemli'

Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya: 'Kadınlar ülkemiz için çok önemli'

Cuma Namazı Sonrası Büyük Filistin Mitingi

Cuma Namazı Sonrası Büyük Filistin Mitingi

Kayseri'de İsrail hakkında suç duyurusu

Kayseri'de İsrail hakkında suç duyurusu

Çok Okunanlar
1
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

2
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

3
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

4
Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

5
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

6
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benzine zam bekleniyor

Benzine zam bekleniyor

Liseler arası çevre bilgi yarışması düzenlendi

Liseler arası çevre bilgi yarışması düzenlendi

DAHA FAZLA
Dersimiz, Gazi ve Şehit Aileleriyle Vatan Sevgisi programı düzenlendi

Dersimiz, Gazi ve Şehit Aileleriyle; Vatan Sevgisi programı düzenlendi

Yol kenarında cesedi bulunan genç, trafik kazasına kurban gitmiş

Yol kenarında cesedi bulunan genç, trafik kazasına kurban gitmiş

AGÜ'de Geleneksel Güz Festivali

AGÜ'de Geleneksel Güz Festivali

İki kişinin öldüğü trafik kazasında sürücüye 3 yıl 4 ay hapis

İki kişinin öldüğü trafik kazasında sürücüye 3 yıl 4 ay hapis

Büyükkılıç, 'Engelli vatandaşlarımız, raylı sistem araçlarına artık daha kolay biniyor'

Büyükkılıç, “Engelli vatandaşlarımız, raylı sistem araçlarına artık daha kolay biniyor”