Melikgazi ilçeyi devasa ağaçlarla yeşillendirmeye devam ediyor

İlçenin estetik açıdan daha iyi ve daha yeşil bir görünüme kavuşması için çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi, 15-20 yaşında olan uzun ömürlü ağaç türleri ile ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

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  • 03.01.2023 10:34
  • Güncelleme: 03.01.2023 12:27
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Melikgazi ilçeyi devasa ağaçlarla yeşillendirmeye devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İlçenin estetik açıdan daha iyi ve daha yeşil bir görünüme kavuşması için çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi, 15-20 yaşında olan uzun ömürlü ağaç türleri ile ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Daha yeşil bir Melikgazi için ağaç ve fidanları toprakla buluşturmaya, geleceğe nefes olmaya devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Türkiye’nin 100 yılına ağaç dikerek giriyoruz. Köşk Mahallesi’nde Eşref Bitlis Bulvarı’ndaki yeni refüjü ağaçlandırıyoruz. Burada yaklaşık 12-13 yaş civarında çınar ağacı dikiyoruz. Yaklaşık 2 sene önce bu bölgeye ocak ayında yine dikmiştik. Çok şükür çınar ağaçlarının hepsi tuttu. 30-40-50 yaşında ağaçlardı. Dolayısıyla bu zamandan kazanma projemiz yani ‘fidan değil ağaç dikiyoruz’ adlı projemiz gerçekten güzel oldu. Melikgazi’nin birçok köşesinde yüzlerce, binlerce ağacı toprakta buluşturuyoruz. Ağaçların dibine su borusu koyduk ki ağacın aşağıya suyu alması için. Böylece köklerini aşağıya alarak kaldırım ve yolu patlatmamasını sağlamış oluyoruz. İnşallah bunlarda tutup yeşermeye başlayacak. Melikgazi’mize en az 10 yıl kazandırmış olacağız. Şuanda binlerce ağaç fidanlığımızda bulunuyor. Bu ağaçları rutin olarak arkadaşlarımız ihtiyaç olan yerlere dikiyorlar. İnşallah bizler de bunların tutması ile birlikte daha yeşil daha güzel Melikgazi’yi sizlere kazandırmış olacağız. Hayırlı olsun. Çınar 400-500 sene yaşayan ağaç türü. Bundan dolayı özellikle çınar, ıhlamur, meşe palamudu gibi ağaçları toprakla buluşturuyoruz” dedi.

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İHA

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Melikgazi ilçeyi devasa ağaçlarla yeşillendirmeye devam ediyor

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