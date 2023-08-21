Melikgazi Kayseri, ilk hazırlık maçını kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol takımı, yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında BOTAŞ’ı mağlup etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu baştan aşağı yenileyen sarı kırmızılılar ilk hazırlık maçını deplasmanda BOTAŞ ile oynadı. Ankara’da oynanan karşılaşmayı Melikgazi Kayseri Basketbol 63-47’lik skorla kazanan taraf oldu. Sarı kırmızılılar yeni sezona kadar 2-3 hazırlık maçı daha oynamayı planlıyor.