Melikgazi Kayseri 14. kez kaybetti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligdeki 14'üncü mağlubiyetini aldı.

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  • 06.03.2023 10:00
  • Güncelleme: 06.03.2023 10:00
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Melikgazi Kayseri 14. kez kaybetti
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligdeki 14’üncü mağlubiyetini aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, üst üste ikinci kez kaybetti. Ligde geride kalan 19. hafta sonunda oynadığı 5 galibiyet ve 14 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 24 puan topladı. Ligde 11. sırada yer alan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 20. haftasında deplasmanda bugün Ankara ekibi Botaş’a konuk olacak.

Sarı kırmızılılar kalan son 7.haftada birbirinden kritik ve önemli karşılaşmalara çıkacak. Melikgazi Kayseri Basketbol kalan 7 maçın 3’ünü evinde oynayacak 4 maçı ise deplasmanda oynayacak. Sarı kırmızılılar Beşiktaş, Rize Belediyesi, Botaş, Antalya Toroslar Basketbol ve OGM Ormanspor’u mağlup ederken, Hatay Büyükşehir Belediyespor (2), OGM Ormanspor, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (2), Fenerbahçe (2), Botaş, Emlak Konut, Bursa Uludağ Basketbol, Nesibe Aydın, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çankaya Üniversitesi, Beşiktaş ve Rize Belediyesi takımlarına ise mağlup oldu.

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İHA

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