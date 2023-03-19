Melikgazi Kayseri 6. galibiyetini aldı

Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta Antalya Toroslar Basketbolu 61-57 mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle ligdeki 6. galibiyetini aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol takımı 6. galibiyetini aldı. Ligin 23. haftasında deplasmanda zorlu müsabakada Antalya Toroslar Basketbol ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip, salondan 4 sayı farkla 61-57 galip ayrıldı. Geride kalan 23 maçta 17 yenilgi alan Melikgazi Kayseri Basketbol takımı 6 kez de kazanan taraf oldu. Ligin ilk yarısında evinde mağlup ettiği rakibini bu kez deplasmanda da mağlup eden Melikgazi Kayseri Basketbol ligde kalan 3 maçta galip gelmenin yollarını arayacak. Sarı kırmızılı takım, Beşiktaş, Rize Belediyesi, BOTAŞ, OGM Ormanspor ve Antalya Toroslar Basketbol (2) takımlarını mağlup etmeyi başardı.

Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 24. haftasında evinde Nesine Aydın’ı konuk edecek.