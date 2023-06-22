Melikgazi Kayseri Basketbol, Avrupa Kupası’nda mücadele edecek

Geçen sezon ligde kalmayı son hafta garantileyen Melikgazi Kayseri Basketbol, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Avrupa Kupası müsabakalarına davet edildi. Kayseri ekibi davet için gerekli işlemleri tamamlayarak 2023 - 2024 Avrupa Kupası’nda mücadele etmeye hak kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Tarihi başarılarla dolu kulübümüze,Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından iletilen EuroCup Women 2023-2024 Sezonu katılım daveti teknik ekibimiz ve yönetim kurulumuzca değerlendirildi. Ülkemiz ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek, ‘Yine Yeniden’ sloganıyla yarınlarımıza ‘Pota’nın Güçlü Sesi’ni, heyecanını iletebilmek için 2023-2024 EuroCup Women’ da ‘Biz de Varız’ diyerek, katılım işlemlerine başlandı. Bizden desteğini esirgemeyen, salonumuzu teşrif edip umudunu kesmeyen taraftarlarımıza, Onursal Başkanımız Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve tüm yapılanmamızı yakinen takip edip, destekleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ederiz” ifadelerinde bulunuldu.