Melikgazi Kayseri Basketbol, Avrupa Kupası'nda mücadele edecek

 Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'da kulüpten yapılan açıklamada TBF tarafından Avrupa Kupası için gelen daveti kabul ettikleri belirtildi.

PAYLAŞ
  • 22.06.2023 21:44
  • Güncelleme: 22.06.2023 21:44
  • 79
Melikgazi Kayseri Basketbol, Avrupa Kupası'nda mücadele edecek

Geçen sezon ligde kalmayı son hafta garantileyen Melikgazi Kayseri Basketbol, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Avrupa Kupası müsabakalarına davet edildi. Kayseri ekibi davet için gerekli işlemleri tamamlayarak 2023 - 2024 Avrupa Kupası’nda mücadele etmeye hak kazandı. 
Kulüpten yapılan açıklamada, “Tarihi başarılarla dolu kulübümüze,Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından iletilen EuroCup Women 2023-2024 Sezonu katılım daveti teknik ekibimiz ve yönetim kurulumuzca değerlendirildi. Ülkemiz ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek, ‘Yine Yeniden’ sloganıyla yarınlarımıza ‘Pota’nın Güçlü Sesi’ni, heyecanını iletebilmek için 2023-2024 EuroCup Women’ da ‘Biz de Varız’ diyerek, katılım işlemlerine başlandı. Bizden desteğini esirgemeyen, salonumuzu teşrif edip umudunu kesmeyen taraftarlarımıza, Onursal Başkanımız Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve tüm yapılanmamızı yakinen takip edip, destekleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ederiz” ifadelerinde bulunuldu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yabancı gençler Türk kültürüne ait el sanatlarını yaptı

Yabancı gençler Türk kültürüne ait el sanatlarını yaptı

Bayram öncesi semt pazarı fiyatları | 22.06.2023

Bayram öncesi semt pazarı fiyatları | 22.06.2023

Kayseri'de yaşayan yabancılardan deprem bölgesine anlamlı destek

Kayseri’de yaşayan yabancılardan deprem bölgesine anlamlı destek

Kayserigaz, Sarıoğlan RMS-A Kapasite Artış Töreni gerçekleştirdi

Kayserigaz, Sarıoğlan RMS-A Kapasite Artış Töreni gerçekleştirdi

Kayseri Şeker'den çiftçiye bayram avansı

Kayseri Şeker'den çiftçiye bayram avansı

Koramaz Vadisi, araç trafiğine kapatıldı

Koramaz Vadisi, araç trafiğine kapatıldı

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Erciyes'in güzellikleri bu sergide

Erciyes'in güzellikleri bu sergide

6
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Melikgazi Kayseri Basketbol, Avrupa Kupası'nda mücadele edecek

Melikgazi Kayseri Basketbol, Avrupa Kupası’nda mücadele edecek

Vefat eden genç öğretmenin eşinden vefa örneği

Vefat eden genç öğretmenin eşinden vefa örneği

DAHA FAZLA
Trafik polislerinden mesai çıkışı araç denetim

Trafik polislerinden mesai çıkışı araç denetim

Başkan Gülsoy: 'Asgari ücreti hem enflasyon hem de çalışanlarımız için bir kazanım olarak görüyoruz'

Başkan Gülsoy: 'Asgari ücreti hem enflasyon hem de çalışanlarımız için bir kazanım olarak görüyoruz'

Hırsızlık şebekesi üyeleri yakalandı

Hırsızlık şebekesi üyeleri yakalandı

Yıldızevler Mahallesi'nde 1 kişi evinde ölü bulundu

Yıldızevler Mahallesi'nde 1 kişi evinde ölü bulundu

Koramaz Vadisi araç trafiğine kapatıldı

Koramaz Vadisi araç trafiğine kapatıldı