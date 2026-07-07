Melikgazi Kayseri Basketbol Lige Devam Ediyor

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı'nın yeni sezonda da ligde mücadele etmeye devam edeceğini açıkladı.

Melikgazi Kayseri Basketbol Lige Devam Ediyor

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli bir gelişmenin yaşandığını belirterek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun da takımın ligde yoluna devam etmesi yönünde karar aldığını ve desteklerinin süreceğini ifade etti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Hüseyin Okandan, "Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanımız Sayın Hidayet Türkoğlu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, Melikgazi Kayseri Basketbol Takımımızın yeni sezonda da ligde mücadele etmesi konusunda olumlu bir sonuç elde ettik. Melikgazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu da bu doğrultuda gerekli kararı aldıklarını ve takıma desteklerinin devam edeceğini ifade etti. Kayseri sporuna hayırlı olsun." dedi.
Öte yandan, Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı'nın geçtiğimiz günlerde alınan karar doğrultusunda yeni sezonda lige katılmayacağı açıklanmıştı. Yapılan son görüşmelerin ardından alınan yeni kararla birlikte takımın ligdeki mücadelesini sürdüreceği kesinleşti.
Bu gelişme, Kayseri basketbol camiasında ve sporseverler arasında memnuniyetle karşılandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
Kayserispor'da Talha Sarıaslan ile 3 senelik yeni anlaşma yapıldı
Kayserispor’da Talha Sarıaslan ile 3 senelik yeni anlaşma yapıldı
Yaz Döneminde Çocuklarda Sünnet: Nelere Dikkat Edilmeli?
Yaz Döneminde Çocuklarda Sünnet: Nelere Dikkat Edilmeli?
Haydar Aliyev ve Recep Alemdar, Talas'ta Unutulmaz Oldular
Haydar Aliyev ve Recep Alemdar, Talas'ta Unutulmaz Oldular
Milletvekili Çopuroğlu, '255 Milyon TL'lik yeni yatırım ve 108 Milyon TL hibe ile Kayseri üretimde gücünü pekiştiriyor'
Milletvekili Çopuroğlu, “255 Milyon TL’lik yeni yatırım ve 108 Milyon TL hibe ile Kayseri üretimde gücünü pekiştiriyor”
Cumhuriyet Meydanı Yenileniyor
Cumhuriyet Meydanı Yenileniyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!