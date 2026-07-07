Melikgazi Kayseri Basketbol Lige Devam Ediyor

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli bir gelişmenin yaşandığını belirterek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun da takımın ligde yoluna devam etmesi yönünde karar aldığını ve desteklerinin süreceğini ifade etti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Hüseyin Okandan, "Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanımız Sayın Hidayet Türkoğlu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, Melikgazi Kayseri Basketbol Takımımızın yeni sezonda da ligde mücadele etmesi konusunda olumlu bir sonuç elde ettik. Melikgazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu da bu doğrultuda gerekli kararı aldıklarını ve takıma desteklerinin devam edeceğini ifade etti. Kayseri sporuna hayırlı olsun." dedi.

Öte yandan, Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı'nın geçtiğimiz günlerde alınan karar doğrultusunda yeni sezonda lige katılmayacağı açıklanmıştı. Yapılan son görüşmelerin ardından alınan yeni kararla birlikte takımın ligdeki mücadelesini sürdüreceği kesinleşti.

Bu gelişme, Kayseri basketbol camiasında ve sporseverler arasında memnuniyetle karşılandı.