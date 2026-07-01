Melikgazi Kayseri Basketbol, lige katılamama riskiyle karşı karşıya

Geçmiş yıllarda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde önemli başarılara imza atan ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında da temsil eden Melikgazi Kayseri Basketbol, artan maliyetler nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Kulüp yönetiminin yeni sezon öncesinde sponsorluk görüşmelerini sürdürdüğü, takımın ligde yoluna devam edebilmesi için güçlü bir mali desteğe ihtiyaç duyduğu belirtildi. Sponsor bulunamaması halinde ise Kayseri temsilcisinin 2026-2027 sezonunda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne katılamama ihtimali bulunuyor. Kadın basketbolunun önemli kulüpleri arasında gösterilen Melikgazi Kayseri Basketbol'un geleceği, önümüzdeki günlerde sonuçlanması beklenen sponsorluk görüşmelerine bağlı olacak. Kulübün, gerekli desteğin sağlanması için iş dünyası ve ilgili kurumlarla temaslarını sürdürdüğü ifade edildi. Takımın lige katılıp katılamayacağının kısa bir sürede belli olacağı belirtildi.