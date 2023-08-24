Melikgazi Kayseri Basketbol'un fikstürü belli oldu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu fikstürü çekildi. Melikgazi Kayseri Basketbol, sezonu iç saha maçıyla açacak.

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  • 24.08.2023 08:49
  • Güncelleme: 24.08.2023 08:49
Melikgazi Kayseri Basketbol'un fikstürü belli oldu
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2023-2024 sezonu fikstürü çekildi. Melikgazi Kayseri Basketbol, sezonu iç saha maçıyla açacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon fikstürü belirlendi. Melikgazi Kayseri Basketbol sezonu iç saha maçıyla açacak. 2023-2024 sezonunda ilk hafta karşılaşmasında sahasında Bursa Uludağ Basketbolu konuk edecek sarı kırmızılı ekip, ilk yarının son maçını ise deplasmanda BOTAŞ maçıyla noktalayacak. Sarı kırmızılılar 6. hafta Emlak Konut ve 7. hafta Çankaya Üniversitesi müsabakalarını deplasmanda oynayacak. Sarı kırmızılılar 8. haftayı ise BAY olarak geçecek. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen fikstür çekiminde Melikgazi Kayseri Basketbol Kulüp Başkanı Yakup Yüksel katıldı.

Melikgazi Kayseri Basketbol’un 15 haftalık ilk yarı lig fikstürü şöyle:

1. Hafta Bursa Uludağ Basketbol (İ)

2. Hafta Nesibe Aydın. (D)

3. Hafta İlkem Tarsus (İ)

4. Hafta Beşiktaş (D)

5. Hafta Antalya Toroslar Basketbol (İ)

6. Hafta Emlak Konut (D)

7. Hafta Çankaya Üniversitesi (D)

8. Hafta BAY

9. Hafta OGM Ormanspor (İ)

10. Hafta ÇBK Mersin (İ)

11. Hafta Galatasaray (D)

12. Hafta Fenerbahçe (İ)

13. Hafta İzmit Belediyesi (D)

14. Hafta Hatay Büyükşehir Belediyespor (İ)

15. Hafta BOTAŞ (D)

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İHA

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