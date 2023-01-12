Melikgazi Kayseri'de kötü gidişat devam ediyor

Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligde 10. kez kaybetti.

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  • 12.01.2023 08:34
  • Güncelleme: 12.01.2023 08:34
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Melikgazi Kayseri'de kötü gidişat devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligde 10. kez kaybetti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, üst üste dördüncü kez kaybetti. Ligde geride kalan 14. hafta sonunda oynadığı 4 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 18 puan topladı. Ligde 12. sırada yer alan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 15. haftasında evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor’u konuk olacak. Galibiyete hasret olan sarı kırmızılılar hafta sonu oynayacağı Hatay Büyükşehir Belediyespor’u yenerek galibiyet özlemine son vermek istiyor.

Sarı kırmızılılar, Beşiktaş, Rize Belediyesi, Botaş ve Antalya Toroslar Basketbol’u mağlup ederken, Hatay Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe, Emlk Konut, Bursa Uludağ Basketbol, Nesibe Aydın, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çankaya Üniversitesi ve Beşiktaş takımlarına ise mağlup oldu.

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