Melikgazi, Kocasinan ve Talas'ta ek protokol imzalandı

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı'nın yetkili olduğu Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi ve Talas Belediyesi iştiraklerinde çalışan işçilerin maaşlarında imzalanan ek protokol ile iyileştirme yapıldı.

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  • 19.04.2023 14:02
  • Güncelleme: 20.04.2023 12:24
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Melikgazi, Kocasinan ve Talas'ta ek protokol imzalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı’nın yetkili olduğu Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi ve Talas Belediyesi iştiraklerinde çalışan işçilerin maaşlarında imzalanan ek protokol ile iyileştirme yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığına bağlı belediye iştiraklerinde çalışan işçilerin maaşlarında iyileştirme yapıldığını söyleyerek, “Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi ve Talas Belediyesi İştiraklerinde (Şirketlerinde) çalışan üyelerimizin maaşlarında imzalamış olduğumuz ek protokol ile ortalama 2 bin TL civarında bir iyileştirme yaptık. Ek protokolümüzün imzalamasında emeği geçen belediye başkanlarımız sayın Dr. Mustafa Palancıoğlu, sayın Ahmet Çolakbayrakdar, sayın Mustafa Yalçın’a teşekkürlerimi sunuyorum“ dedi.

İşçilerin bayram sevinci ikiye katlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçede işçilerin bayram ikramiyelerinin de ödendiğini bildiren Çelik, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığımızın yetkili olduğu Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Talas Belediyesi, Hacılar Belediyesi ve toplamda 16 ilçede de bayram öncesi ikramiyeleri ödendi. Bizlere bu çifte bayram sevincini yaşatan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Melikgazi Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu’na, Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a, Hacılar Belediye Başkanımız Av. Bilal Özdoğan’a, belediye şirketlerinde çalışan üyelerimiz ve kadrolu üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Ayrıca Develi, İncesu, Yahyalı, Yeşilhisar, Bünyan, Tomarza, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Akkışla ve Felahiye Belediyelerimizde çalışan üyelerimize de ikramiye ödemelerinden dolayı ilçelerimizdeki belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yatan bu ikramiye sayesinde üyelerimiz aileleriyle birlikte huzur içerisinde çifte bayram yapacaklarından dolayı Hizmet-İş ailesi olarak da sevinçliyiz.“

İHA

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