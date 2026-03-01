Melikgazi, konut satışının en yüksek olduğu 16. ilçe

2025 yılında toplam 14 bin 118 konut satışının yapıldığı Melikgazi ilçesi, Kayseri’nin kalbinde konumunu koruyor. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’nin sosyal, kültürel aktivitelerle zenginleşen, kentsel dönüşümle büyüyen, konforlu ulaşım ağıyla, sosyal donatıları ve yeni yaşam alanlarıyla göz dolduran bir cazibe merkezi olduğunu belirterek şunları ifade etti;

"Melikgazi’mize değer hizmet ve projeler vatandaşlarımız tarafından takdir görüyor. Melikgazi’de oluşturduğumuz yaşam konforundan faydalanmak isteyen binlerce vatandaşımız ilçemize akın ediyor. Türkiye’nin en kalabalık ilçelerinden biri olma konumunu koruyan Melikgazi’mizde nüfusumuz her geçen gün artıyor. Burada Melikgazi’yi cazibe merkezi haline getiren rekor çalışmalarımızdan kısaca bahsetmek gerekirse kentsel dönüşüm çalışmaları, ilçemize kazandırdığımız okul, aile sağlığı merkezi, kütüphane, sosyal tesis, cami ve Kur’an kursları, park, bahçe ve ağaçlandırma çalışmaları, gençliğe önem veren yatırımlarımız, her yaştan vatandaşımıza hitap edecek yenilikçi, vizyoner ve özgün projeler başı çekiyor diyebiliriz. Melikgazi’de hemşehrilerimizle etle tırnak gibiyiz. Bizlere talep ve önerilerini anında iletmelerini sağlayacak farklı kanallarımız söz konusu. Bu güzel projeler onların istekleri ile şekilleniyor diyebilirim. TÜİK 2025 yılı verilerinde konut satışının en fazla olduğu ilçeler arasında yer aldık. Bu durumu sağlayan yerinde çalışmalarımızla ilçemizi büyütmeye, geliştirmeye, cazibe merkezi haline devam edeceğiz. Melikgazi’mize aşkla kazandırdığımız hizmetlerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz."