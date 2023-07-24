Melikgazi Mahalle Buluşmaları başladı

Melikgazi’de her kesime hitap eden birçok kültürel etkinliğe imza atan Melikgazi Belediyesi, farklı mahallelerde sürdürdüğü mahalle buluşmalarına Engelliler Sitesi ile devam etti.

Vatandaşların yüzünü güldürecek projelere devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Birçok mahallede düzenlediğimiz şenlik havasında geçen etkinliklerimizle vatandaşlarımız sosyalleşerek eğlenceli vakit geçiriyor. Mahalle olma kültürümüzü, birlik ve beraberliğimizi canlandırmak adına düzenlediğimiz etkinliğimizle 7’den 70’e herkes katılıyor. Kardeşliğimizi pekiştiren, muhabbetimizi güçlendiren bir etkinlikler yapmayı daha çok önemsiyoruz. Tüm mahalle halkının katıldığı ve renkli görüntülere sahne olan programda canlı müzik, palyaço, maskotlar, oyunlar ve daha bir sürü etkinlik ile aileler ve çocuklar doyasıya eğlendi. Mahalle Buluşmaları’mızda hemşehrilerimizin teveccühü, muhabbeti ve samimiyeti hepimizi çok mutlu ediyor. Bir başka mahalle buluşmasında tüm vatandaşlarımız ile bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.