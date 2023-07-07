Melikgazi mahalle şenlikleri yapacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi olarak yoğun bir yaz dönemi geçireceklerini açılış ve mahalle şenliği yapacaklarını söyledi.

PAYLAŞ
  • 07.07.2023 11:43
  • Güncelleme: 07.07.2023 13:24
  • 55
Melikgazi mahalle şenlikleri yapacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi olarak yoğun bir yaz dönemi geçireceklerini açılış ve mahalle şenliği yapacaklarını söyledi.

2023 yılında 40’a yakın projenin açılışını yapacaklarını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu; “Yaz ayları ile birlikte belediye faaliyetlerimiz çok yoğunlaşıyor. Özellikle yaz döneminde nikahlar, nişanlar sünnetler aynı zamanda cenazeler, katılmamız gereken toplantılar ve projelerimizin saha çalışması çok yoğun oluyor. Bu nedenle özellikle sabah erken saatlerde makamda çalışmaya başladık. Mesai arkadaşlarımızla bütün yapacağımız işleri projelerimizi masaya yatırdığımız, değerlendirdiğimiz ve planladığımız toplantı gerçekleştirdik. 2022 yılı temel atmalar yılı 2023 yılı da açılışlar yılı olacak demiştim. Yine bu sözümüz devam ediyor. 2023’te yaklaşık 40’a yakın projenin açılışını yapacağız. Aynı zamanda da yeni projelerimiz var. Bunların temel atmasını da yapıyoruz. Dolayısıyla Melikgazi çok daha yaşanabilir, çok daha güzel ihtiyaçların karşılığı vatandaş memnuniyetinin arttığı bir ilçe olmaya devam edecek. Ben tüm projelerimizin, açılışlarımızın, temel atmalarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Her yıl yapılan mahalle şenliklerinin yeniden başlayacağını da hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu; “Aynı zamanda yaz boyu sürecek mahalle etkinliklerimiz başlıyor. Tüm mahallelerimizde çocukları, kadınlarımızı ve tüm aileleri sevindirecek birçok programımız olacak. Bu programlara herkesi davet ediyorum” diye konuştu.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Çolakbayrakdar çifti yaşlıları ziyaret etti

Çolakbayrakdar çifti yaşlıları ziyaret etti

Gezici kütüphane Talas kırsalında

Gezici kütüphane Talas kırsalında

Melikgazi mahalle şenlikleri yapacak

Melikgazi mahalle şenlikleri yapacak

'Vergi Mükelleflerinin Fırsat ve Riskleri' konulu Kayseri Kongresi ve Forumu gerçekleştirilecek

‘Vergi Mükelleflerinin Fırsat ve Riskleri’ konulu Kayseri Kongresi ve Forumu gerçekleştirilecek

Temizlik personelinden yüzleri güldüren davranış

Temizlik personelinden yüzleri güldüren davranış

Bakan Özhaseki açıkladı: Kendi evini yapacak depremzedeye 500 bin, iş yeri için 250 bin hibe desteği

Bakan Özhaseki açıkladı: Kendi evini yapacak depremzedeye 500 bin, iş yeri için 250 bin hibe desteği

Çok Okunanlar
1
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

2
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

3
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

4
Doç. Dr. Cüneyt Göçmez: 'Her şiddetli baş ağrısı beyin tümörü değildir'

Doç. Dr. Cüneyt Göçmez: 'Her şiddetli baş ağrısı beyin tümörü değildir'

5
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

6
Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Melikgazi'de Üretici Köy Pazarı için Kura Çekimi Yapıldı

Melikgazi'de Üretici Köy Pazarı için Kura Çekimi Yapıldı

23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı

23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı

DAHA FAZLA
Develi'de anız yangını: Hububat ekili 140 dekar alan yandı

Develi'de anız yangını: Hububat ekili 140 dekar alan yandı

Kayseri'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Kayseri'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Eski Bakan Yıldız'ın babası toprağa verildi

Eski Bakan Yıldız'ın babası toprağa verildi

Arda Güler, Real Madrid'de 24 numaralı formayı giyecek

Arda Güler, Real Madrid’de 24 numaralı formayı giyecek

Başkan Büyükkılıç'tan 'Erciyes' açılımı

Başkan Büyükkılıç'tan 'Erciyes' açılımı