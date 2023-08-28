Melikgazi mahallelerde genel temizlik çalışmasına başladı

Melikgazi Belediyesi daha güzel ve temiz bir çevre için ilçe genelinde her hafta farklı bir mahallede temizlik çalışması yapmaya başladı.

Belediyenin tüm saha ekibi ile beraber Hürriyet Mahallesi’nde toplu temizlik çalışması yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Çevre kirliliğinin önlenebilmesi için düzenli temizlik yapılması oldukça önemli. Mahallerimizdeki çevre kirliliğinin önüne geçmek ve mahallelerimizin güzel bir görünüme kavuşması bizim için önceliktir. Temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam eden mesai arkadaşlarım sayesinde mahalle sakinlerine temiz yaşam alanları sunuyoruz. Mahallelerde yapılan genel temizlik çalışmalarımız çerçevesinde yol kenarları ve kaldırımlar süpürülüyor, çimler biçiliyor, yollar yıkanıyor, su kanalları temizleniyor ve boş arsalarda var olan otlar temizleniyor. Haşere ve sinek ilaçlaması yapılıyor. Tüm ekibimiz ile Hürriyet Mahallemizde toplu temizlik yaparak mahallemizi tertemiz hale getirdik. Daha temiz ve hijyenik bir Melikgazi için elimizden geleni yapıyoruz fakat çevre temizliğini sağlamak için el ele vermemiz gerekmekte. Çevre kirliliğini önlemek için her türlü çalışmayı yapıyoruz ve vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Tüm mahallelerimize daha güzel bir hizmet vermek için, bizimle birlikte canla başla çalışan, emek veren tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ederim” dedi.