Melikgazi Meclisi'nden Merhum Ahmet Taş'a Vefa

Melikgazi Belediye Meclisi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapımı devam eden bir parka, geçtiğimiz aylarda vefat eden Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş'ın adını vermeyi kararlaştırdı.

Melikgazi Meclisi'nden Merhum Ahmet Taş'a Vefa

Melikgazi Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Kanal Boyu ile Hulusi Akar Caddesi'nin kesiştiği köşeye yakın bir bölgede yapımı devam eden Parka, uzun yıllar Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanlığı yapmış, Kayseri'nin sevilen ismi Ahmet Taş'ın adının verilmesini onayladı.

Haber Merkezi

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