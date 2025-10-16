  • Haberler
Melikgazi Müftülüğü'nden üniversitelilere burslu kitap okuma programı

Melikgazi Müftülüğü’nce Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda, üniversite öğrencilerine yönelik İrfan Okumaları etkinliği düzenlendi. Burslu kitap okuma ve müzakere programı hakkında bilgiler veren Melikgazi Müftüsü Alim Yaya: “Biz haftalık olarak üniversitede okuyan gençlerimizle, değişik bölümlerde olan evlatlarımızla okumalar yapıyoruz. Akademik eserler okuyoruz, ciddi eserler okuyoruz. Çok farklı bölümlerden öğrencilerimiz var. Mühendislikten, tıptan, ilahiyattan, sosyal bilimlerden birçok alanda okumaları yapıyoruz. Bu okumalar edebiyattan felsefeye, dini ilimlerden, sosyolojiye varıncaya kadar ciddi bir elpaze var. Bu eserleri biz haftalık olarak okuyoruz. Okuduktan sonra gençlerimizle müzakere yapıyoruz ve bu okumaya, müzakereye katılan gençlerimiz için burs yatırıyoruz. Yani o aynı zamanda hak edilmiş bir bursa dönüşüyor. Gençlerimiz bu anlamda hem kitap okumuş oluyorlar, hem de okuduklarının karşılığını alıyorlar. Haklı olarak kendileriyle barışık bir şekilde, dışarıdan herhangi bir burs değil, bunu hak edilmiş bir burs olarak alıyorlar. Aynı zamanda gençlerimize bir okuma alışkanlığı da kazandırmak istiyoruz. Üniversitede okuyorlar. Bu çok önemli bir faydası var. Çok farklı bölümlerden okuduğumuz eserleri, farklı bölümlerden öğrencilerimiz yorumlayabiliyorlar. Kendi perspektiflerinden bakabiliyorlar. Bu anlamda çok kıymetli. Gençlerimizi bu okuma programına katılmaya davet ediyoruz. Aynı zamanda gençlerimize verdiğimiz burslar noktasında da hayırseverlerimiz var. Allah onlardan razı olsun. Onların sayısını da artmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

