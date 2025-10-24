Melikgazi'nin Bitişik Nizam Yatay Mimari Projesi hızla devam ediyor

Yatay Mimari ile Yeniden Doğan Mahalle Kültürü

Bahçeli evlerde, eski komşuluk ilişkilerinin ve mahalle kültürünün canlanması amaçlanıyor. Proje, toplamda 45.000 metrekarelik bir alanda inşa ediliyor ve site içerisinde çocuk oyun alanları, peyzaj düzenlemeleri, otopark, çatı güneş enerjisi sistemleri (GES) ve yağmur suyu toplama alanları gibi çeşitli olanaklar sunuyor.

Projenin Özellikleri

- Toplam Ev Sayısı: 120 adet bahçeli ev

- Alan: 45.000 metrekare

- Sosyal Donatılar: Lise, cami, Kur'an kursu ve park

- Ekstra Özellikler: Çocuk oyun alanları, peyzaj, otopark, çatı GES’leri, yağmur suyu toplama alanı

Bu proje sayesinde Melikgazi, yatay mimari ile hem estetik hem de fonksiyonel bir yaşam alanı sunarak, bölgenin sosyal dokusunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bahçeli evlerin, hem yeni sahiplerine hem de Melikgazi'ye hayırlı olması dileğiyle, bu tür projelerin devamının geleceği belirtiliyor.