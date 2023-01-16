Melikgazi'nin Camileri Son Teknolojik Araçlarla Temizleniyor

Melikgazi Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki ibadethanelerde temizlik çalışmaları yaparak vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadet etmelerini sağlıyor.

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  • 16.01.2023 14:20
  • Güncelleme: 16.01.2023 14:28
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Melikgazi'nin Camileri Son Teknolojik Araçlarla Temizleniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki ibadethanelerde temizlik çalışmaları yaparak vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadet etmelerini sağlıyor.

İlçe genelindeki camilerin temizliğini yıl boyunca yapan Melikgazi Belediyesi, özel olarak camilerin temizliği için aldığı makinesiyle camilerin yerinden çıkarılması zor olan halılarını ve cami içini özel olarak temizliyor. Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini yapabilmeleri için titizlikle çalışan ekiplere teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz tarafından kurulan bir ekip özel araçları en son teknoloji ürünü elektrikli süpürgeleri, halı yıkama ve kurutma makineleri ile cami ve mescit temizliğini yapıyor. Caminin içi kadar çevresinin de temiz olmasına dikkat eden ekipler, lavaboların yıkanmasından şadırvan temizliğine kadar pek çok işlemi titizlikle gerçekleştiriyor. Ciddi talep gören bu hizmet, tüm ilçelerindeki camilerinde gerçekleştiriliyor. Teknolojik temizleme cihazları ve profesyonel ekiplerle ibadethaneler daha hijyenik hale getiriliyor. Vakumlu süpürge ve son teknoloji makinalarımızla camilerimizin dezenfektesini, temizliğini yapıyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla ibadetlerini gerçekleştirebilirler. Bu sürekli rutin halde yapılıyor. Camilerimizi Melikgazi Belediyesi olarak sadece Ramazan’da değil, 12 ay boyunca sürekli temizliyoruz. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma çalışmaları için teşekkür ederim” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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