Melikgazi'nin Daireleri İhale İle Satıldı

Melikgazi Belediyesi, açık artırma ihale usulü ile mülkiyeti belediyeye ait Kazım Karabekir Mahallesi ve Talas’ta bulunan 17 daireden 16’sı satıldı, 1 tanesi pazarlığa kaldı.

Yapılan ihale sonucunda belediye bütçesine 18 milyon 181 bin TL katkı sağlandığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Kazım Karabekir Mahallesi’nde modern bir yaşam merkezi kuruyoruz. İhalemizde 16 adet dairemizi sattık, 1 tanesi pazarlığa kaldı. Belediyemizin gayretleriyle ömrünü tamamlamış mahallelerimiz kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarıyla yepyeni bir vizyona kavuşuyor. Melikgazi Belediyesi olarak farklı alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımız tüm Türkiye’ye örnek ve referans oluyor. Bu çalışmalar çerçevesinde yapılan 17 adet lüks oturmaya hazır dairelerimiz yeni imar yönetmeliğine göre inşa edildi. Mülklerin satış ihalesinden elde edilecek gelirler yine Kazım Karabekir Mahallesine ve ilçemize hizmet olarak geri yansıyacaktır. Daireleri alan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah ağız tadıyla huzurla oturmayı nasip etsin, evleri hayırlı olsun” dedi.