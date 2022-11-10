Melikgazi'nin Daireleri İhale İle Satıldı

Melikgazi Belediyesi, açık artırma ihale usulü ile mülkiyeti belediyeye ait Kazım Karabekir Mahallesi ve Talas'ta bulunan 17 daireden 16'sı satıldı, 1 tanesi pazarlığa kaldı.

PAYLAŞ
  • 10.11.2022 12:22
  • Güncelleme: 10.11.2022 14:38
Melikgazi'nin Daireleri İhale İle Satıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, açık artırma ihale usulü ile mülkiyeti belediyeye ait Kazım Karabekir Mahallesi ve Talas’ta bulunan 17 daireden 16’sı satıldı, 1 tanesi pazarlığa kaldı.

Yapılan ihale sonucunda belediye bütçesine 18 milyon 181 bin TL katkı sağlandığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Kazım Karabekir Mahallesi’nde modern bir yaşam merkezi kuruyoruz. İhalemizde 16 adet dairemizi sattık, 1 tanesi pazarlığa kaldı. Belediyemizin gayretleriyle ömrünü tamamlamış mahallelerimiz kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarıyla yepyeni bir vizyona kavuşuyor. Melikgazi Belediyesi olarak farklı alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımız tüm Türkiye’ye örnek ve referans oluyor. Bu çalışmalar çerçevesinde yapılan 17 adet lüks oturmaya hazır dairelerimiz yeni imar yönetmeliğine göre inşa edildi. Mülklerin satış ihalesinden elde edilecek gelirler yine Kazım Karabekir Mahallesine ve ilçemize hizmet olarak geri yansıyacaktır. Daireleri alan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah ağız tadıyla huzurla oturmayı nasip etsin, evleri hayırlı olsun” dedi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yazarlar Birliği'nden Muhteşem Bilgi Şöleni

Yazarlar Birliği'nden Muhteşem Bilgi Şöleni

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kumsmall'da 'kaçak' bir durum yok'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kumsmall'da 'kaçak' bir durum yok'

Narkotik polisleri kapı kapı dolaşıyor, uyuşturucuyu anlatıyor

Narkotik polisleri kapı kapı dolaşıyor, uyuşturucuyu anlatıyor

D. Mehmet Doğan'dan 10 Kasım değerlendirmesi

D. Mehmet Doğan'dan 10 Kasım değerlendirmesi

Kayserispor - Konyaspor maçını Kadir Sağlam yönetecek

Kayserispor - Konyaspor maçını Kadir Sağlam yönetecek

Kocasinan'dan gecekonduların yerine büyük bir yaşam alanı

Kocasinan'dan gecekonduların yerine büyük bir yaşam alanı

Çok Okunanlar
1
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

2
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

3
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

4
Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

5
Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

6
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pazarın zam şampiyonu: Yeşil fasulye

Pazarın zam şampiyonu: Yeşil fasulye

Organize hırsızlık çetesi jandarmadan kaçamadı

Organize hırsızlık çetesi jandarmadan kaçamadı

DAHA FAZLA
KTO yönetimi Hatıra Ormanı'na fidan dikti

KTO yönetimi Hatıra Ormanı'na fidan dikti

Kayserisporlu Onur Bulut'a milli davet

Kayserisporlu Onur Bulut'a milli davet

Yıkılan duvarın altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Yıkılan duvarın altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'nin SMA hastası miniği Melih Eymen için kermes düzenlendi

Kayseri’nin SMA hastası miniği Melih Eymen için kermes düzenlendi

Başkan Öztürk, küçük öğrencilere belediyeciliği anlattı

Başkan Öztürk, küçük öğrencilere belediyeciliği anlattı