Melikgazi'nin Desteği İle Yapılan Elbistan Melikgazi Çarşı Hizmete Başladı

Asrın felaketinin ardından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde normal hayata dönülmesi için ticaret hayatını canlandıran Melikgazi Belediyesi, konteynerlerden oluşan Elbistan Melikgazi Çarşı'nın kurulumunu 3 gün içinde tamamladı.

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  • 28.02.2023 14:04
  • Güncelleme: 28.02.2023 14:21
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Melikgazi'nin Desteği İle Yapılan Elbistan Melikgazi Çarşı Hizmete Başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Asrın felaketinin ardından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde normal hayata dönülmesi için ticaret hayatını canlandıran Melikgazi Belediyesi, konteynerlerden oluşan Elbistan Melikgazi Çarşı’nın kurulumunu 3 gün içinde tamamladı.

Elbistan Melikgazi Çarşı kurarak hem esnaf hem de vatandaşlar için yeni bir ticaret alanı kurduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Elbistan’da 3 günde, 72 saatte bitirmiş olduğumuz ve Elbistan’ın esnafının tekrar alışveriş yapacağı, vatandaşlarımızın hizmet alacağı Elbistan Melikgazi Çarşı’mızı tamamlamış olduk. Bugün sağ olsunlar tüm siyasi partilerden belediye meclis üyelerimiz Melikgazi’den geldiler. Buradan Kahramanmaraş’a devam edecekler, deprem bölgelerini geziyorlar. Cenabı Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Özellikle bu afette 11 ili ve 30 bölgeyi etkileyen ve 50 bine yakın vatandaşımızın vefat ettiği 100 binin üzerinde vatandaşımızın yaralandığı belki 3 milyonun üstünde bir insanın yer değiştirdiği çok büyük bir felaket yaşadık. Ama çok şükür güzel bir birliktelik içerisinde bu depremin yaralarını hep birlikte sarıyoruz. Şu anda Kayseri’de değiliz Elbistan’dayız ama sanki bir Elbistan Belediye Başkanı gibi insanlar bizi tanıyor. Burada hizmet alıyorlar. Elhamdülillah birlik beraberlik içerisinde herkes görevi sırtlanmış durumda. Mesai arkadaşlarımız gece geç saatlere kadar çarşımızı yetiştirmek için çalıştı. Parkesi, oturma alanları ve peyzajıyla güzel bir çarşı alanı kurduk. Kurduğumuz çarşıda kuaför, berber, kırtasiye, büjiteri, cep telefonu tamir bakımı, aktar, manav, bakkal, terzi, kuruyemiş, butik ve diğer esnaflara yer verilecek. Hem ticaret yeniden canlanacak hem de depremzede vatandaşlarımız rahat bir şekilde alışveriş yapacaklar. Hayatın normalleşmeye başlaması için belediye olarak elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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İHA

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