Melikgazi'nin Futbol Kursu ile Çocuklar Daha Verimli Zaman Geçiriyor

Melikgazi Belediyesi'nin 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik ücretsiz futbol kursuları ara tatil döneminde çocukların yoğun ilgisini görüyor.

PAYLAŞ
  • 02.02.2023 12:25
  • Güncelleme: 02.02.2023 12:47
  • 74
Melikgazi'nin Futbol Kursu ile Çocuklar Daha Verimli Zaman Geçiriyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi’nin 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik ücretsiz futbol kursuları ara tatil döneminde çocukların yoğun ilgisini görüyor.

Çocukların sosyal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kurslara katılmak isteyen genç yetenekleri futbol kursuna davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Sporun ve sporcunun gelişimi için her alanda yeni hizmetlere imza atmaya devam ediyor, gençlerimizin, çocuklarımızın spor ahlakı ve spor kültürüne sahip bireyler olması için projeler geliştiriyoruz. Bir taraftan ilçemizi spor ve yürüyüşler yapılacak parklarla donatırken bir taraftan da çocuklarımız için çeşitli spor dallarında ücretsiz kurslar düzenliyoruz. Özellikle çocuklarımız için farklı branşlarda yaz kursları açmaya özen gösteriyoruz. Kurslarımızın hepsi dolu dolu geçiyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız için boş zamanlarını değerlendirme açısından kurslarımız oldukça faydalı. Futbol kursumuzda çocuklarımız hem zamanını en iyi şekilde değerlendirecekler hem de futbolu uzmanı antrenörlerden öğrenecekler. Yavrularımızı kurslarımıza bekliyoruz. Futbol kurslarımızda çocuklarımız boş zamanlarını daha verimli ve daha keyifli geçirme fırsatı yakalayacaklar” dedi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hakkımı helal etmiyorum' dediği 5 Kayseri milletvekili

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Hakkımı helal etmiyorum’ dediği 5 Kayseri milletvekili

Melikgazi'nin Futbol Kursu ile Çocuklar Daha Verimli Zaman Geçiriyor

Melikgazi'nin Futbol Kursu ile Çocuklar Daha Verimli Zaman Geçiriyor

Büyükkılıç'tan OSB Başkanlarıyla Değerlendirme Toplantısı

Büyükkılıç'tan OSB Başkanlarıyla Değerlendirme Toplantısı

Şehit babasından 6'lı masanın ortak mutabakat metnine sert tepki: 'Bu Türkiye'nin ayaklarına pranga vurma mutabakatıdır'

Şehit babasından 6'lı masanın ortak mutabakat metnine sert tepki: 'Bu Türkiye'nin ayaklarına pranga vurma mutabakatıdır'

Ercan Sarıkaya: 'Satılan ürünlerde kalite ve fiyat dışında çevreci yaklaşımlar da aranmaya başladı'

Ercan Sarıkaya: 'Satılan ürünlerde kalite ve fiyat dışında çevreci yaklaşımlar da aranmaya başladı'

Milletvekili Ataş: ''AKP Kayseri'yi umursamıyor!''

Milletvekili Ataş: ''AKP Kayseri'yi umursamıyor!''

Çok Okunanlar
1
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

2
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

3
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

4
Başkan Büyükkılıç, 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var'

Başkan Büyükkılıç, “Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var”

5
Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

6
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talas'taki eski yetimhane binası Restorasyon Eğitim Merkezi olacak

Talas’taki eski yetimhane binası Restorasyon Eğitim Merkezi olacak

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'nin lezzetlerini glutensiz şekilde uluslararası arenada tanıtacağız'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'nin lezzetlerini glutensiz şekilde uluslararası arenada tanıtacağız'

DAHA FAZLA
Hacılar'da Kar Yağışı ile Birlikte Çalışmalar Başladı

Hacılar'da Kar Yağışı ile Birlikte Çalışmalar Başladı

Büyükkılıç'tan Çevre Şehircilik ve İl İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne Ziyaret

Büyükkılıç'tan Çevre Şehircilik ve İl İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne Ziyaret

Talas'ta Yeni Yılın İlk Muhtarlar Toplantısı

Talas'ta Yeni Yılın İlk Muhtarlar Toplantısı

'Erciyes'i önümüzdeki dönemde termal turizmle de buluşturacağız'

“Erciyes’i önümüzdeki dönemde termal turizmle de buluşturacağız”

Üç akrabasını öldüren firari sanığın yargılanmasına devam edildi

Üç akrabasını öldüren firari sanığın yargılanmasına devam edildi