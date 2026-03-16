Melikgazi’nin İkinci Bahar Evleri Ramazan’da da kapılarını açtı

Melikgazi ilçesinde farklı mahallelerde bulunan İkinci Bahar Evleri, yaşlı bireylerin sosyalleşmelerini ve keyifle vakit geçirmelerini sağlayan yuva sıcaklığı sunuyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Yaşlılarımız bizim kıymetlilerimiz. Onların duasıyla işlerimizde başarı, kalplerimizde huzur buluyoruz. Tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatıyor, gülen yüzleriyle bizlere rehberlik ediyorlar. Melikgazi Belediyesi olarak 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizle yaşlılarımızın da yanında yer alıyoruz. İlçe genelinde bulan İkinci Bahar Evlerimiz ve Eski Çınarlar Yaşam Merkezlerimizde yaşlılarımız sosyalleşebiliyor; keyifli vakit geçirebiliyorlar. Ramazan ayı boyunca da aynı şekilde hizmete devam eden tesislerimiz yaşlılarımıza nefes alabilme, sosyalleşebilme imkanı sağlıyor. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Paylaşmanın, bereketin, sevginin arttığı Ramazan ayı boyunca teravih namazının ardından İkinci Bahar Evlerimizde yaşlılarımızı ziyaret ediyor, hayır dualarını alıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Melikgazi Belediyesi olarak her yaştan vatandaşımıza özel hizmetlerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

"Onların mutluluğu bizim en büyük motivasyonumuz" diyen Başkan Palancıoğlu, Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde birlik ve beraberlik vurgusu yaparak yaşlı bireylerle gönül köprüleri inşa ettiklerini yineledi.