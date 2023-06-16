Melikgazi'nin Karne Şenliği'nde çocuklar doyasıya eğlendi

Melikgazi Belediyesi, 2022-2203 yılı eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler için İldem ve Belsin bölgesinde etkinliklerle dolu 'karne şenliği' düzenledi.

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  • 16.06.2023 17:54
  • Güncelleme: 16.06.2023 20:54
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Melikgazi'nin Karne Şenliği'nde çocuklar doyasıya eğlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, 2022-2203 yılı eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler için İldem ve Belsin bölgesinde etkinliklerle dolu ‘karne şenliği’ düzenledi.

Bir yıl boyunca çalışarak çok yorulan öğrencilere karne hediyesi olarak güzel bir şenlik düzenlediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bugün karnelerini alan öğrencilerimiz ile TOKİ Şeref Talu Cami Yanındaki Parkımızda ve Belsin İsa Yusuf Alptekin Parkında gönüllerimizce eğlendik. Ayrıca okul birincisi çocuklarımız içinde bisiklet hediye ettik. Çocuklar bir yandan oyun oynayıp senenin yorgunluğunu atarken bir yandan da palyaço, sihirbaz, maskot, canlı müzik, çekilişler, yarışmalar gibi birçok etkinlik ile güne birer hatıra bıraktılar. Çocuklardan ricam bol bol dinlenin, gezin, eğlenin, kitap okuyun. Çünkü bu tatili hak ettiniz. Yıl boyunca çok çalıştınız, şimdi doyasıya eğlenme vakti. Belediye olarak sizlere yaz boyu çok güzel etkinlikler sunacağız. Sevgili çocuklar kötü alışkanlığı olan insanlarda ve arkadaşlardan uzak durun. Yazı çok iyi ve dolu dolu geçirin. Ülkemizin aydınlık geleceği olan çocuklarımızı çok seviyor ve önemsiyoruz. Önemli olan okuldaki başarı değil hayattaki başarıdır. Şenliğimize gelen tüm öğrencilerimize ve ailelerine çok teşekkür ederim. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

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İHA

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