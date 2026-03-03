Melikgazi'nin Kazandıran Faizsiz Finans Modeli: 'Kazan Kazan'

Finans Modelinin Özellikleri:

- Faizsiz: Vatandaşlar, faiz ödemeden ev sahibi olma fırsatına sahip.

- 36 Ay Eşit Taksit: Ödemeler, 36 ay boyunca eşit taksitler halinde yapılabiliyor.

- Yüzde 25 Peşinat: Satın alma işlemlerinde sadece yüzde 25 peşinat ödeniyor.

Bu model sayesinde birçok vatandaş, konut ve arsa sahibi olma imkanı buldu. Melikgazi Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında farklı mahallelerde daireler inşa ederek hak sahiplerine teslim ediyor ve kalan daireleri de yeni yatırımlar için vatandaşların beğenisine sunuyor.

Kentsel Dönüşüm Projeleri:

- Anbar, Battalgazi, Kazım Karabekir, Yıldırım Beyazıt, Altınoluk, Çorakçılar ve Köşk mahallelerinde devam eden projeler ile modern yaşam alanları oluşturuluyor.

- Kentsel dönüşüm, sadece konutların yenilenmesi değil, aynı zamanda güvenli yaşam alanlarının inşa edilmesi anlamına geliyor.

Ekonomik Etkiler:

- Elde edilen gelir, ilçeye yeni hizmetler ve projeler için maddi kaynak oluşturuyor.

- Gelişen inşaat sektörü ile birlikte bölgedeki ticaretin canlanması sağlanıyor.

Melikgazi Belediyesi, modern yaşam alanları sunarak sosyal donatı alanları ile mahalle kültürünü yeniden canlandırmayı hedefliyor. İlçenin çehresini değiştirmeye ve nitelikli yaşam alanları sunmaya devam ediliyor.