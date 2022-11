Melikgazi'nin Kütüphanelerine Büyük İlgi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yakın zaman önce açılan Köşk Akıl Küpü Kütüphanesi’ni ziyaret ederek gençlerle sohbet etti.

Gençleri geleceğe en güzel biçimde taşımalarının en önemli görevlerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Köşk Akıl Küpü Kütüphanemizdeyiz. Melikgazi’de gençlerimiz için 8 kütüphane yaptık. Bunlar çok sevildi. Maşallah her kütüphanemiz tıklım tıklım dolu. İldem’den başlayarak Danışment’e kadar birçok mahallemizde kütüphane yaptık. Bu sayıları giderek artıracağız. Gençler buraya gelip derslerini çalışıyor, sınavlarına hazırlanıyor. Cafe kısmında ise dinlenerek çaylarını içebiliyorlar. Her kütüphanemiz ilgi görüyor. Buda bizleri daha çok mutlu ediyor. Bu yüzyıl gençliğin yüzyılı, eğitimin yüzyılı. Bizde Melikgazi Belediyesi olarak gençlerimizin daha iyi bir geleceğe hazırlanması için bu kütüphanelerin sayısını artırıyoruz. Kütüphanelerimiz sabah erken vakitlerde açılıp, akşamda geç saatlere kadar açık kalıyor. İsteyen öğrencilerimiz olursa 24 saat açık kalacak. Rabbim gençlerimizin geleceğini bahtını parlak ve güzel eylesin. Gençlerimize her türlü desteğe devam edeceğiz” dedi.