Melikgazi'nin Kütüphanelerine Büyük İlgi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yakın zaman önce açılan Köşk Akıl Küpü Kütüphanesi'ni ziyaret ederek gençlerle sohbet etti.

PAYLAŞ
  • 19.11.2022 11:39
  • Güncelleme: 19.11.2022 11:56
Melikgazi'nin Kütüphanelerine Büyük İlgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yakın zaman önce açılan Köşk Akıl Küpü Kütüphanesi’ni ziyaret ederek gençlerle sohbet etti.

Gençleri geleceğe en güzel biçimde taşımalarının en önemli görevlerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Köşk Akıl Küpü Kütüphanemizdeyiz. Melikgazi’de gençlerimiz için 8 kütüphane yaptık. Bunlar çok sevildi. Maşallah her kütüphanemiz tıklım tıklım dolu. İldem’den başlayarak Danışment’e kadar birçok mahallemizde kütüphane yaptık. Bu sayıları giderek artıracağız. Gençler buraya gelip derslerini çalışıyor, sınavlarına hazırlanıyor. Cafe kısmında ise dinlenerek çaylarını içebiliyorlar. Her kütüphanemiz ilgi görüyor. Buda bizleri daha çok mutlu ediyor. Bu yüzyıl gençliğin yüzyılı, eğitimin yüzyılı. Bizde Melikgazi Belediyesi olarak gençlerimizin daha iyi bir geleceğe hazırlanması için bu kütüphanelerin sayısını artırıyoruz. Kütüphanelerimiz sabah erken vakitlerde açılıp, akşamda geç saatlere kadar açık kalıyor. İsteyen öğrencilerimiz olursa 24 saat açık kalacak. Rabbim gençlerimizin geleceğini bahtını parlak ve güzel eylesin. Gençlerimize her türlü desteğe devam edeceğiz” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Sınava bu kez öğretmenler girdi

Sınava bu kez öğretmenler girdi

Aranan şahıslar polisten kaçamadı

Aranan şahıslar polisten kaçamadı

Kayseri'de aranması bulunan 147 kişi yakalandı

Kayseri'de aranması bulunan 147 kişi yakalandı

Sarar ailesinin acı günü

Sarar ailesinin acı günü

İntihar girişiminde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

İntihar girişiminde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

120 saatlik kayıtlar incelendi, 1 yıl önce çalınan araç bulundu

120 saatlik kayıtlar incelendi, 1 yıl önce çalınan araç bulundu

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

5
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

6
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Melikgazi'nin Kütüphanelerine Büyük İlgi

Melikgazi'nin Kütüphanelerine Büyük İlgi

Akciğer kanserinde asıl olan önlem

Akciğer kanserinde asıl olan önlem

DAHA FAZLA
Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi kararları açıklandı

Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi kararları açıklandı

Duvara Çarpan Kamyon Devrildi

Duvara Çarpan Kamyon Devrildi

Tarihi meydanda en renkli 'Pazar'

Tarihi meydanda en renkli 'Pazar'

Kayserispor 74 bin 993 taraftara oynadı

Kayserispor 74 bin 993 taraftara oynadı

Yukatel Kayserispor'a çirkin tezahürat cezası

Yukatel Kayserispor'a çirkin tezahürat cezası