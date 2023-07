Melikgazi'nin yardım eli depremzedelerin gönüllerine uzanmaya devam ediyor

Deprem bölgelerine ilk günden beri destekleri süren Melikgazi Belediyesi, 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde, afetzedelerin barınması amacıyla Diyanet Center Of Amerika ile yaptığı ikinci Melikgazi Yaşam Alanı’nın açılış törenini gerçekleştirecek. 8 bin 300 metrekare alanda 88 konteynerden oluşan yaşam alanının açılış töreni 25 Temmuz Salı günü saat 17.00’de yapılacak.

Melikgazi Belediyesi Diyanet Center Of Amerika Yaşam Alanı’nda yaşamın başlayacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin hemen ardından hem Melikgazi Belediyesi olarak hem de hayırseverlerle yaptığımız çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede son yaptığımız çalışma Dulkadiroğlu ilçemizde 88 konteynerden oluşan içerisinin tefrişi ile birlikte tamamlanan yaşam alanının açılışını 25 Temmuz Salı günü saat 17.00’de yapıyoruz. Tamamen tefrişatı yapıldı. Konteynerlerin buzdolabı, televizyon, klima, yatak, masa ve sandalyeleri olmak üzere çatalından bıçağına, sabununa kadar her türlü ihtiyaç sağlanmış oldu. Konteyner içerisinde küçük bir mutfak nişi aynı zamanda duş ve WC’si bitmiş durumda. Her konteynerinin önüne bir yeşil alan yaptık. Asfaltlama ve otopark çalışması tamamlandı. Aynı zamanda yaşam alanı içerisinde çamaşırhane, kütüphane ve kapılarının önünde hobi bahçeleri bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Dulkadiroğlu ilçesinde yapmış olduğumuz bu çalışma ikinci yaşam alanı. İlkini iki ay önce açmıştık. Vatandaşlarımız burayı en iyi şekilde değerlendirmekte, memnuniyetler yüksek. Dolayısıyla depremzede vatandaşlarımızın en iyi şekilde aileleriyle konaklayabilecekleri, nitelikli temiz bir yaşam alanını da Melikgazi Belediyesi olarak hayırseverimiz Diyanet Center Of Amerika ile birlikte yapmış bulunmaktayız. Amerika’da bulunan tüm Türk hayırsever arkadaşların Diyanet’e yapmış oldukları bağış çerçevesinde Diyanet Center Of Amerika ile birlikte bu hizmeti Melikgazi Belediyesi olarak tamamladık. İnşallah buradaki ikinci aşama alanı da en iyi şekilde vatandaşlarımıza kalıcı konutları yapılana kadar hizmet edecektir diye ümit ediyoruz. Altyapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanan ve yaklaşık 8 bin 300 metrekare alanda hazırlanan Maraş’taki bu yaşam alanını kullanacak depremzede kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.