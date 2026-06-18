Melikgazi'nin yaz kurslarında geri sayım başladı

Yaz döneminde öğrencilerin farklı alanlardaki yetenek ve kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla 7-14 yaş arası çocuklar için ücretsiz yaz kurslarını başlatan Melikgazi Belediyesi, 17 branşta verilecek olan eğitimler için kayıtları almaya başladı.

Melikgazi'nin yaz kurslarında geri sayım başladı

Geçen yıl yaklaşık 9 bin öğrencinin Melikgazi’nin yaz kurslarına katılarak hem eğlendiğini hem de zamanını verimli kullandığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde her yaş grubuna özel hizmetlerimiz devam ediyor. Yaz kursları yaz tatiline girecek olan öğrencilerimiz için büyük fırsat. Çocuklarımıza 18 tesis, 6 alan, 17 branşta başlayacak olan yaz kurslarında yaz dönemi boyunca ücretsiz eğitim vereceğiz. 7-14 yaş arası çocuklar için belirlediğimiz sosyal tesislerimizde; Spor, Müzik ve Gösteri, El Sanatları, Zeka Oyunları, Sanat ve Tasarım, Kişisel Gelişim gibi alanlarda, origami, karate, voleybol, basketbol, jimnastik, hentbol, futbol, muaythai, badminton, yüzme, tenis, Türk halk oyunları, zekâ oyunları, resim sanat eğitimi, etkili ve hızlı okuma, bağlama, gitar branşlarda eğitim vereceğiz. Kayıtlar için www.melikgazi.bel.tr adresinden başvuru yapabilir veya 252-1663 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz. Yaz boyu devam edecek kurslarda çocuklar hem eğlenecek hem de yeni yetenekler kazanma şansı yakalayacak. Kurslarımız sayesinde çocuklar yeteneklerini keşfedecek, gelişecek ve aynı zamanda da sosyalleşecekler. Çocuklar, evde internet, telefon ve bilgisayarda çok zaman harcamadan yaz kurslarımızda dolu dolu zaman geçirecekler. Tüm çocuklarımızı 1 Temmuz’da başlayacak olan yaz kurslarımıza bekliyoruz” dedi.

Haber Merkezi

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