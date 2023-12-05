Melikgazi, öğrencilerle birlikte Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinliği düzenledi

Geri dönüşüm ve çevre koruma bilinci konusunda yaptığı projelerle örnek olan Melikgazi Belediyesi 'Avrupa Atık Azaltım Haftası' çerçevesinde Erciyes Üniversitesi Sürdürülebilirlik Topluluğu ve Sıfır Atık Kulübü ile Hisarcık Kırlangıç Vadisi'nde atık toplama etkinliği düzenledi.

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  • 05.12.2023 15:29
  • Güncelleme: 05.12.2023 16:19
Melikgazi, öğrencilerle birlikte Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinliği düzenledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Geri dönüşüm ve çevre koruma bilinci konusunda yaptığı projelerle örnek olan Melikgazi Belediyesi; ’Avrupa Atık Azaltım Haftası’ çerçevesinde Erciyes Üniversitesi Sürdürülebilirlik Topluluğu ve Sıfır Atık Kulübü ile Hisarcık Kırlangıç Vadisi’nde atık toplama etkinliği düzenledi.

Atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturma amacıyla etkinlikler gerçekleştirildiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinlikleri çerçevesinde Erciyes Üniversitesi Sürdürülebilirlik Topluluğu ve Sıfır Atık Kulübü ile Hisarcık Kırlangıç Vadisi’nde atık toplama etkinliği düzenledik. Öğrencilerimizin çevreye duyarlı olması ve bu tür etkinliklerde gönüllü yer alması bizleri çok mutlu ediyor. Doğal alanlarımızı korumak için bazen okullarımız bazen STK’lar veya vatandaşlarımız ile harekete geçerek çevre temizliği çalışması yapıyoruz. Etkinlik sonunda 500 kilo atık toplandı. Ben doğada vakit geçiren her vatandaşımıza sesleniyorum. Lütfen doğayı ve çevremizi temiz tutalım. Bu doğal güzellikleri korumak ve temiz tutmak belediye dahil hepimizin görevidir. Bir de dünyada kaynaklarımız sonsuz değil, elbet bir gün tükenecek. Bu nedenle var olan kaynaklarımızı tüketirken bilinçli olmalıyız. Bu etkinliğimiz havanın, suyun, toprağın kirlenmediği, kuraklığın olmadığı günlere vesile olsun inşallah. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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İHA

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