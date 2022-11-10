Melikgazi personelinden Ata'ya saygı duruşu

Milli Mücadelenin Başkomutanı, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yıl dönümü dolayısıyla Melikgazi Belediyesinde anma programı düzenlendi. Belediye hizmet binası önünde toplanan belediye çalışanları, Atatürk'ün anısına saat 09.05'te saygı duruşunda bulunarak hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

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  • 10.11.2022 11:28
  • Güncelleme: 10.11.2022 11:28
Melikgazi personelinden Ata'ya saygı duruşu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Mücadelenin Başkomutanı, Cumhuriyet’in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yıl dönümü dolayısıyla Melikgazi Belediyesinde anma programı düzenlendi. Belediye hizmet binası önünde toplanan belediye çalışanları, Atatürk’ün anısına saat 09.05’te saygı duruşunda bulunarak hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.

Anma törenine AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Melikgazi MHP İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, belediyesi başkan yardımcıları ile belediye çalışanları katıldı. Atatürk’ün yıllar önce yaktığı bağımsızlık ateşi ile güçlü Türkiye’nin temellerini oluşturduğunu, milletine olan sevdasını gösterdiği hedefler ile ortaya koyduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Millet egemenliğini hâkim kılmak adına cumhuriyeti ilan ve hediye eden büyük önderin fikirlerine sarılmak ve işaret ettiği yolda ilerlemek, bizi başarıya ulaştıracak bir ilham kaynağımızdır. Atamızı gençlere ve çocuklarımıza anlatmalı, yaşanan zorlukları ve dilleri destan mücadeleyi unutmadan, beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan meşaleyi yeni nesillere emanet etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının 84. yıl dönümünde cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum" dedi.

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İHA

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